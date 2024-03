Dansk Udlandsrekruttering har åbnet op for unge, som vil have sabbatår i udlandet

Der er nu åbent for unge danskere, som vil holde sabbatår i udlandet. Første ansøgere har allerede fundet job og der er flere muligheder end nogensinde.

Vores erfaring er, at pladserne hurtigt bliver fyldt hver eneste sommer. Og de ansøgere som var tidligt ude, er dem som med størst sikkerhed ender med at få et sabbatår job i udlandet.” — Simon Schmedes

AALBORG, DANMARK, March 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Dansk Udlandsrekruttering, som hjælper unge danskere med at finde jobs i Sydeuropa, har allerede i februar modtaget ansøgere fra unge, som vil holde sabbatår i udlandet . Det er flere måneder tidligere end normalt og viser ifølge direktøren, at der er stigende interesse fra danskere for, at holde sit sabbatår udenlands:"Vi har allerede modtaget vores første ansøgninger fra unge, som vil holde sabbatår efter sommer. Enkelte har endda allerede fået sit sabbatår job i udlandet sikret. Det viser os, at ansøgerne leder tidligere i år, end de har gjort hidtil - måske fordi corona nu er helt ovre og det er mere trygt at rejse igen."Direktøren er tilfreds med at se den stigende interesse og glæder sig til at hjælpe endnu flere på vej:"Det er fedt at se, at stadig flere unge er interesseret i at arbejde i udlandet og nysgerrig på mulighederne. Vi tilbyder samtidig flere jobmuligheder end nogensinde, så vi er klar til at hjælpe en masse unge godt på vej i deres sabbatår.", sagde direktør Simon Schmedes.Dansk Udlandsrekruttering anbefaler, at man begynder at kigge på mulighederne tidligt. På den måde kan man som ansøger, ifølge Simon, komme foran andre ansøgere i køen og sikre sig et job i god tid:“Selvom vi har masser af ledige jobs i udlandet lige nu, og regner med at der kommer flere, er antallet af ledige jobs hos virksomhederne i Europa begrænsede. Vores erfaring er, at pladserne hurtigt bliver fyldt hver eneste sommer. Og de ansøgere som var tidligt ude, er dem som med størst sikkerhed ender med at få et sabbatår job i udlandet.”, sagde direktøren.Han roser derfor dem som har ansøgt tidligt. Men kommer samtidigt med en anbefaling til alle, som overvejer at få et job i eksempelvis Sydeuropa i sit sabbatår:"Det er en rigtig god ide at være tidligt ude med din ansøgning og hvis du allerede nu ved at det er noget du vil, er det smart at du ansøger nu. Det gør det lettere for os at finde det rigtige job til dig. Og lettere for dig at lande et job i udlandet".Simon Schmedes afslutter med:"Vi ser frem mod en fantastisk sommer og glæder os til at hjælpe en masse danskere med at finde job i udlandet. Vi elsker at give den fede oplevelse videre og håber på, at sende over 100 danskere til udlandet over sommeren. Jo flere, jo bedre."Dansk Udlandsrekruttering er et førende rekrutteringsbureau, som specialiserer i at hjælpe danskere med at få job og bolig i udlandet.Firmaet har et stort netværk af virksomhedspartnere i Europa og tilbyder en bred vifte af jobs i udlandet.For mere information, gå til https://danskudlandsrekruttering.dk/

