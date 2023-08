Dansk Udlandsrekruttering har haft et rekordår for antal ansøgere, som fik et job i udlandet

Dansk Udlandsrekruttering

Virksomheden har hjulpet flere danskere med job i udlandet end nogensinde før. Men er nu klar til at hjælpe endnu flere jobsøgere med spændende muligheder.

AALBORG, DENMARK, August 16, 2023/ EINPresswire.com / -- Dansk Udlandsrekruttering har haft et rekordår i forhold til antal ansøgere, som fik et job i udlandet. Trods det, er de stadigvæk klar til at hjælpe nye jobsøgere med at starte sin rejse til udlandet.Dansk Udlandsrekruttering, som hjælper danskere med at finde jobs i bl.a. Sydeuropa, har set en stor stigning af ansøgere og har hjulpet flere end nogensinde med at finde et arbejde i udlandet.“Vi er rigtig glade for de mange henvendelser, som vi har fået fra de jobsøgende. Vi har hjulpet langt de fleste med at lande et job og især ansøgere, som vil holde sabbatår i udlandet , har der været mange af. Det er rigtig tilfredsstillende og fedt, at kunne hjælpe så mange unge på vej.”, sagde direktør Simon Schmedes.Virksomheden vil nu udvide operationen og snart tilbyde endnu flere muligheder for eventyrlystne danskere.“Vi prøver altid at tilbyde så mange jobmuligheder som muligt til ansøgere, som kigger mod udlandet. Vi samarbejder i forvejen med en masse dygtige partnere, og er i snak med endnu flere spændende firmaer rundt omkring i Europa. Det betyder, at du som jobsøger får endnu flere muligheder inden længe.”, sagde direktøren.Dansk Udlandsrekruttering er et førende rekrutteringsbureau, som specialiserer i at hjælpe danskere med at få job og bolig i udlandet. Firmaet har et bredt netværk af virksomhedspartnere i Europa og tilbyder en bred vifte af jobs i udlandet.For mere information, gå til https://danskudlandsrekruttering.dk/