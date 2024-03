La rinnovata Mermet lancia una nuova collezione di interni con 6 gamme

Nuova collezione Mermet di tessuti per la protezione degli interni

MILANO, MILANO, ITALIA, March 4, 2024 / EINPresswire.com / -- I produttori di tessuti per la protezione solare Hunter Douglas, uniti sotto il marchio Mermet , hanno presentato la loro nuova collezione di interni alla R+T di Stoccarda. La collezione si suddivide in 6 gamme: Essentials, High Performance, Evolution, Darkening, Decorative e Basics.Oggi più che mai, la rinnovata e rinforzata Mermet sta creando infinite soluzioni con un obiettivo finale: creare il massimo comfort ad ogni livello, sviluppando tessuti solari di qualità che offrano comfort termico e ottico e ottimizzino i consumi energetici. Di lunga durata e di facile manutenzione.Un'ampia gamma per ogni esigenzaCon circa 300 referenze, la collezione offre una vasta gamma di tessuti per soddisfare ogni esigenza di stile e funzionalità. "Non importa il colore, la densità o la larghezza che stai cercando," afferma Caroline Mermet, Marketing Manager. "Mermet ha la soluzione giusta per adattarsi all'estetica del tuo progetto, creando al contempo il comfort che desideri per lavorare o vivere."Le gamme- Essentials: I migliori tessuti per schermature solari per interni Mermet, con qualità ineguagliabile e prestazioni comprovate.- High Performance: Tessuti all'avanguardia che offrono un alto valore aggiunto e le migliori prestazioni della categoria per il controllo dell'abbagliamento, la gestione della temperatura o il comfort acustico.-Evolution: Tessuti di nuova generazione progettati per l'innovazione e la vita sostenibile di domani.-Darkening: Un'ampia selezione di tessuti su misura per ottimizzare sia l'oscuramento che la privacy in una stanza.-Decorative: Tessuti dal design unico per valorizzare gli interni con stile e personalità.-Basics: Una gamma economica per chi cerca soluzioni semplici ed affidabili.Nuova collezione di tessuti per esterni in arrivoEntro la fine del 2024, al più tardi all'inizio del 2025, Mermet lancerà anche una nuova collezione di tessuti per esterni.