Hunter Douglas unisce i suoi produttori europei di tessuti per schermature solari sotto il marchio Mermet

ROMA, ITALIA, February 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Hunter Douglas, leader mondiale nel mercato delle coperture per finestre, da ora in poi svilupperà, produrrà e distribuirà tutti i suoi tessuti per schermature solari in Europa sotto un unico marchio: il completamente rinnovato Mermet . L’esperienza accumulata in decenni dalle aziende belghe Helioscreen e Copaco, dall’azienda francese Mermet e dal distributore spagnolo Screen Protectors sarà riunita in una sola collezione. Le capacità produttive e logistiche in Belgio, Francia e Spagna si uniscono. “Questo è un messaggio al mercato”, dice John Risman, recentemente nominato CEO di Hunter Douglas Europe. “Unendo le nostre conoscenze, siamo, più che mai, il riferimento quando si tratta di tessuti per schermature solari”. Hunter Douglas sta investendo 20 milioni di euro nel marchio.Più che mai, il rinnovato e rafforzato Mermet sta creando soluzioni infinite con un obiettivo finale: creare il massimo comfort a ogni livello, sviluppando tessuti per schermature solari di qualità che offrono comfort termico e ottico e ottimizzano il consumo energetico.Duraturi e facili da mantenere.Il nome Mermet è stato mantenuto come nome del marchio ombrello europeo, a seguito di un’ampia ricerca di mercato sulla consapevolezza del marchio, grazie alla sua forte equità di marca in Europa, così come in altri continenti. Tuttavia, il marchio ha ricevuto un completo restyling, sottolineando le sue ambizioni.Il baseline del rinnovato Mermet non è una coincidenza: il tessuto per schermature solari originale. Dal 1951, il team appassionato di esperti, unito sotto il marchio rinnovato, ha la missione di aiutare a creare luoghi pacifici, intimi e tranquilli in cui lavorare e vivere. Unire le forze significa cambiare marcia per potenziare quell’ambizione.Ambizione e investimentiOra che Aad Kuiper ha iniziato il suo nuovo ruolo di presidente e John Risman ha preso il ruolo di CEO di Hunter Douglas Europe, l’azienda è pronta a guidare il business in avanti, insieme ai team uniti:"Portare tutte le collezioni insieme in una sola si adatta all’ambizione di crescita di Hunter Douglas”, dice John Risman, CEO di Hunter Douglas Europe. “Allineando il portafoglio di prodotti, ottimizzando la produzione e la distribuzione, mettendo in comune le risorse di marketing e R&D, collegando tutte le conoscenze e le competenze Mermet vuole elevare la soddisfazione del cliente, rendendo anche più facile e chiaro per loro".Sostenuto dal suo azionista di maggioranza 3G, Hunter Douglas sta investendo 20 milioni di euro nel business sotto il marchio rinnovato Mermet : investimenti in un nuovo magazzino centrale a Bavikhove (Belgio) di 8000 metri quadrati, nuovo software e nuove linee di produzione (per ottimizzare e aumentare la produzione) nelle diverse strutture produttive in Belgio e Francia.Grande première @ R+TLa nuovissima collezione di tessuti per schermature interne Mermet sarà presentata per la prima volta alla fiera R+T di Stoccarda, a partire dal 19 febbraio. Entro la fine del 2024, al più tardi all’inizio del 2025, sarà lanciata anche una nuova collezione di tessuti per schermature esterne sotto il marchio Mermet. La rete per zanzariere continueranno a essere vendute sotto il marchio Copaco.I tessuti del rinnovato Mermet saranno prodotti e distribuiti da e da siti in Belgio (Bavikhove e Lokeren) e Francia (Les Avenières Veyrins-Thuellin). Igualada in Spagna diventerà un ulteriore centro di distribuzione per il marchio rinnovato Mermet.CEO François Lacquemanne"I nostri team di esperti europei sono fidati dai più grandi produttori di tende solari a livello mondiale”, dice Lacquemanne, CEO del rinnovato Mermet. “Con i loro anni di esperienza sviluppano continuamente tessuti per schermature solari di qualità che durano una vita e sono facili da mantenere. Ogni tessuto che creiamo, ogni nuova innovazione e ogni decisione che prendiamo, grande o piccola, ha un unico obiettivo: creare il massimo comfort a ogni livello. Creiamo tessuti per schermature per le persone, non per gli edifici. Teniamo sempre in considerazione le esigenze e i desideri dell’utente finale. Il loro comfort e la loro felicità sono il nostro focus principale. In ogni momento".