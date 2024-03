Master Fluid Solutions® ernennt Dr. Christine Fuchs zur Laborleiterin für den Standort Europa

Die renommierte Chemikerin wird im Zuge der Expansion die Entwicklung der nächsten Generation nachhaltiger Schmierstoffe für die Metallbearbeitung vorantreiben

Der Beitritt zu Master Fluid Solutions markiert einen neuen Abschnitt meiner Karriere, aber in vielerlei Hinsicht fühlt es sich an, als würde ich einer Familie beitreten.” — Dr. Christine Fuchs

DüSSELDORF , GERMANY, March 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Master Fluid Solutionsist stolz, die Ernennung von Dr. Christine Fuchs zur Laborleiterin für den Standort Europa bekannt zu geben. Sie tritt dem Unternehmen zu einem entscheidenden Zeitpunkt seiner Expansion bei und bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der globalen Forschung und Entwicklung von Unternehmen wie Fuchs Petrolub, Buhmwoo und Rhenus Lub GmbH & Co KG mit.Zur Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs arbeitet Dr. Fuchs eng mit dem derzeitigen Laborleiter Dr. Meinhard Sünkeler zusammen, bevor dieser im August 2024 in den Ruhestand geht. Gleichzeitig leitet sie den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungseinheit und überwacht Investitionen in neues Equipment und in die Modernisierung, die das Labor und die Produktion in Düsseldorf (Hasselsstraße 6-14) neugestalten werden.Als direkte Folge dieser geplanten Modernisierungen wurde das Unternehmen kürzlich um neue Büros in der Forststraße 16 erweitert, die nur einen Steinwurf entfernt liegen und in die alle verwaltungstechnischen Geschäftsfunktionen verlegt wurden.„Die Ernennung von Dr. Fuchs zu dieser Führungsposition leitet ein spannendes neues Kapitel für Master Fluid Solutions in Europa ein und unterstreicht unser großes Engagement, unsere Präsenz auszubauen und die Branche voranzutreiben“, sagt Geschäftsführer Dr. Martin Walter.Neben der Überwachung des Geschäftsbetriebs des europäischen Labors wird sich Dr. Fuchs vor allem auf die Entwicklung neuer umweltfreundlicher Produkte konzentrieren, die für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft und das Erreichen der CO2-Reduktionsziele der metallverarbeitenden Industrie von entscheidender Bedeutung sind. Ihre Arbeit wird sich auf die Entwicklung von TRIM -Kühlschmierstoffen und WEDOLiT ™ -Produkten für die Bereiche Metallumformung und Korrosionsschutz konzentrieren.„Der Beitritt zu Master Fluid Solutions markiert einen neuen Abschnitt meiner Karriere, aber in vielerlei Hinsicht fühlt es sich an, als würde ich einer Familie beitreten“, sagt Dr. Fuchs. „Ich freue mich sehr, meine umfassende Erfahrung in Chemie, Forschung und Entwicklung, Innovation und Führung in einer Rolle zu vereinen, die die Kühlschmierstoffindustrie in einer so kritischen Zeit prägen kann.“Über Master Fluid Solutions – Master Fluid Solutions entwickelt und vermarktet ein komplettes Sortiment an umweltfreundlichen und langzeitstabilen wassermischbaren Kühlschmierstoffen, Schneidölen, Teilereinigern, Umform- und Korrosionsschutzprodukten sowie speziellen Produkten für die Rohrindustrie unter den Marken TRIM, WEDOLiT™ und Master STAGES ™ . Master Fluid Solutions engagiert sich für die Sicherheit der Menschen, die seine Produkte verwenden, den Schutz des Planeten und die Gesamtauswirkungen auf die Rentabilität seiner Kunden. Weitere Informationen zu Master Fluid Solutions und seinen Produkten finden Sie unter www.masterfluids.com/de/de/index.php Photo caption: Master Fluid Solutionsernennt Dr. Christine Fuchs zur Laborleiterin für den Standort Europa