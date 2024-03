Precision Oncology Market to Capture a CAGR of 11.7%, Expected To Reach $166.97 Billion by 2030 | IMR

POTLAND, OR, UNITED STATES, February 29, 2024 / EINPresswire.com / -- ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ฒ๐ง๐จ๐ฉ๐ฌ๐ข๐ฌ:The anticipated growth of the Precision Oncology Market is projected to witness a substantial increase, escalating from USD 68.9 Billion in 2022 to an estimated USD 166.97 Billion by 2030. This growth is forecasted to occur at a remarkable Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 11.7% throughout the forecast period spanning from 2023 to 2030. Precision oncology Share is a cutting-edge approach to cancer treatment that tailors medical care to the individual characteristics of each patient's cancer. This innovative field recognizes that cancer is a highly diverse disease, and each patient's tumor is unique in terms of genetic mutations, molecular profiles, and other specific features. The goal of precision oncology is to identify these distinct characteristics and use targeted therapies to attack cancer cells while minimizing damage to healthy cells.One key component of precision oncology is the use of genomic sequencing technologies. By analyzing the genetic makeup of a patient's tumor, oncologists can identify specific mutations that drive cancer growth. This information enables the selection of targeted therapies designed to interfere with the specific molecular pathways driving the cancer. Unlike traditional chemotherapy, which may affect both cancer and normal cells, targeted therapies aim to be more selective and precise.

๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐"๐ก๐ž ๐๐ซ๐ž๐œ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ง๐œ๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:
โ€ข Foundation Medicine
โ€ข Guardant Health
โ€ข Illumina, Inc.
โ€ข Natera
โ€ข Strata Oncology
โ€ข Roche Molecular Systems
โ€ข Tempus Labs
โ€ข Myriad Genetics
โ€ข Personal Genome Diagnostics Inc.
โ€ข Exact Sciences Corporation
โ€ข Thermo Fisher Scientific Inc, and Other major players.

๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ž๐œ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ง๐œ๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:

๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž, the dominance of the Therapeutics segment can be attributed to several factors. Firstly, advancements in molecular diagnostics and genomic sequencing technologies have enabled clinicians to better understand the genetic makeup of tumors, thereby facilitating the development of targeted therapies.๐๐ฒ ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž, Precision oncology techniques offer personalized treatment options based on the unique genetic makeup of each patient's tumor. With advancements in genomic sequencing and molecular diagnostics, clinicians can now better understand the underlying genetic mutations driving breast cancer, and improved patient outcomes.

๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž
1) Diagnostics
2) Therapeutics

๐๐ฒ ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž
1) Breast
2) Lung
3) Colorectal
4) Skin
5) Prostrate
6) Stomach

๐๐ฒ ๐„๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž๐ซ
1) Hospitals
2) Diagnostic Centers

๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:
The North America's proactive approach towards personalized cancer care, coupled with significant investments in genomic sequencing and data analytics, solidifies its position as a global leader in the precision oncology Analysis . As the demand for tailored cancer treatments continues to rise, North America is expected to maintain its dominance in the precision oncology market for the foreseeable future.

๐๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง
1) ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š (U.S., Canada, Mexico)
2) ๐„๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ง ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž (Bulgaria, The Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Rest of Eastern Europe)
3) ๐–๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐ง ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž (Germany, U.K., France, Netherlands, Italy, Russia, Spain, Rest of Western Europe)
4) ๐€๐ฌ๐ข๐š-๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ (China, India, Japan, South Korea, Malaysia, Thailand, Vietnam, The Philippines, Australia, New Zealand, Rest of APAC)
5) ๐Œ๐ข๐๐๐ฅ๐ž ๐„๐š๐ฌ๐ญ & ๐€๐Ÿ๐ซ๐ข๐œ๐š (Turkey, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Israel, South Africa)
6) ๐'๐จ๐ฎ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š (Brazil, Argentina, Rest of SA)

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ƒ๐ฒ๐ง๐š๐ฆ๐ข๐œ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ:
Precision Oncology Market is primarily driven by advancements in genomics and molecular biology, enabling personalized cancer treatment. The growing understanding of the genetic basis of cancer allows for tailored therapies, improving treatment outcomes. Technological innovations like next-generation sequencing and molecular diagnostics contribute to the market's expansion by identifying specific genetic alterations in tumors.Collaborations between pharmaceutical companies and research institutions facilitate the development of novel therapies, fostering market growth. Moreover, a rise in cancer awareness and the adoption of precision medicine further propel market opportunities.

๐Š๐ž๐ฒ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ
โ€ข ๐ˆ๐ง ๐€๐ฎ๐ ๐ฎ๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ': Agilent Technologies unveiled cutting-edge advancements in liquid chromatography and mass spectrometry, elevating precision and efficiency in biomarker detection. The innovative technologies promise enhanced accuracy, marking a significant stride in analytical capabilities.
โ€ข ๐ˆ๐ง ๐‰๐ฎ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ': Illumina The company launched new sequencing instruments and data analysis tools, furthering its position in the precision oncology market. he company's latest offerings enhance its position in the market, reinforcing its commitment to advancing genomic solutions for personalized cancer care.

๐Š๐ž๐ฒ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ
โ€ข Market Scope: The report analyzes the market across 34 countries, providing a segment-wise valuation ($ million) for the 2023-2030 forecast period.
โ€ข Robust Methodology: Our research integrates high-quality data, professional insights, and independent opinions, aiming to offer a comprehensive perspective on the global market. This methodology assists stakeholders in making well-informed decisions to achieve ambitious growth targets.
โ€ข Thorough Analysis: Over 4100 materials, including product literature, annual reports, and industry statements, were meticulously reviewed from major industry players. This exhaustive process enhances our understanding of market dynamics.

๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ž๐ง๐ž๐Ÿ๐ข๐ญ๐ฌ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐'๐ญ๐š๐ค๐ž๐ก๐จ๐ฅ๐๐ž๐ซ๐ฌ:
This report provides a quantitative analysis of the market segments, current trends, estimations, and dynamics of the market analysis from 2023 to 2030 to identify the prevailing market opportunity.
โ€ข The market research is offered along with information related to key drivers, restraints, and opportunities.
โ€ข Porter's five forces analysis highlights the potency of buyers and suppliers to enable stakeholders make profit-oriented business decisions and strengthen their supplier-buyer network.
โ€ข In-depth analysis of the market segmentation assists to determine the prevailing market opportunities.
โ€ข Major countries in each region are mapped according to their revenue contribution to the global market.
โ€ข The report includes the analysis of the regional as well as global Precision Oncology market trends, key players, market segments, application areas, and market growth strategies.