Wydawnictwo [ze słownikiem] uruchamia serwis online z książkami w języku angielskim wraz ze słownikiem dwujęzycznym

Readings.World A view of the book with a handy English-German dictionary in the margin.

Naszym celem jest umożliwienie czytania oryginalnych powieści w języku angielskim szerokiej grupie osób o zróżnicowanej znajomości języka angielskiego” — Maciej Stanusch

RUDA SLASKA, POLAND, February 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- Celem serwisu readings.world jest wsparcie osób uczących się języka angielskiego lub takich, które chciałby odświeżyć znajomość języka angielskiego poprzez czytanie literatury anglojęzycznej w oryginale.

Publikacje Wydawnictwa [ze słownikiem] stanowią oryginalne teksty, bez skrótów i uproszczeń, klasycznej literatury w języku angielskim wraz z podręcznym dwujęzycznym słownikiem na marginesie. Słownik na marginesie zawiera wszystkie nowo pojawiające się w tekście słowa i wyrażenia oraz jest dostosowany do poziomu znajomości angielskiego czytelnika (A1-C1). Teraz oryginalne książki w języku angielskim mogą być czytane nawet przez osoby ze znajomością poziomu A1!

Umiejscowienie słownika na marginesie daje najlepszy ‘customer experience’ ponieważ nie wymaga klikania na tekst lub wpisywania słów do słownika, które chcemy przetłumaczyć. Wystarczy przesunąć wzrok na margines aby zobaczyć przetłumaczone słowa lub wyrażenia.

Oprócz słownika na marginesie czytelnik może skorzystać ze słownika online, w którym można sprawdzić znaczenie słów lub wyrażeń.

W chwili obecnej udostępniono pierwszych kilkadziesiąt tytułów ze słownikiem angielsko-niemieckim, angielsko-polskim, angielsko-hiszpańskim, angielsko-francuskim, angielsko-włoskim oraz angielsko-hindi. Docelowo czytelnicy będą mieli do dyspozycji 27 wersji językowych słownika oraz możliwość zamówienia wersji drukowanych książek jak i sprawdzenia wymowy.

Wśród dostępnych publikacji czytelnicy znajdą m.in. takie działa jak ‘The Great Gatsby’, ‘The Adventures of Sherlock Holmes’, ‘Around the World In Eighty Days’, ‘Pride and Prejudice’, ‘The War of the Worlds’, ‘1984’ jak i pozycje przeznaczone dla najmłodszych czytelników: ‘Alice's Adventures in Wonderland’, ’The Snow Queen’ czy ’ Anne Of Green Gables’.

Serwis jest bezpłatny i otwarty dla każdego miłośnika literatury. Nie wymaga też rejestracji.

„To doskonała metoda dla wszystkich, którzy uczyli się kiedyś języka angielskiego i chcą go sobie przypomnieć lub udoskonalić w możliwie przyjemny sposób.” - mówi Maciej Stanusch – Prezes Wydawnictwa [ze słownikiem].