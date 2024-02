Stanusch Dynamic Search - rewolucyjny chatbot AI niewymagający procesu wdrożenia

Interfejs Stanusch Dynamic Search

SOVVA SA wprowadza na rynek Stanusch Dynamic Search (SDS) - chatbota AI niewymagającego procesu wdrożenia, którego można uruchomić w kilka minut.

RUDA SLASKA, POLAND, February 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- SDS to pierwsze rozwiązanie automatyzujące obsługę klienta z wykorzystaniem narzędzi AI, które nie wymaga wdrożenia – procesu konfiguracji, trenowania i testowania chatbota. Cały proces jest całkowicie zautomatyzowany, zaś zaangażowanie klientów ograniczone jest do przygotowania bazy odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) lub dostarczenia bazy produktów. Rozwiązanie gotowe jest do pracy w przeciągu maksymalnie kilkudziesięciu minut. Co więcej odbiorcy będą mogli skorzystać z ponad 1000 integracji i zasilić swojego chatbota w oparciu o dane znajdujące się w ich sklepach internetowych, systemach wspomagających zarządzanie lub marketplace'ach.

Dzięki szybkości wdrożenia przedsiębiorca zyskuje gotowe narzędzie „na już”, bez ponoszenia wysokich opłat, zatrudniania ekspertów, ryzyka finansowego. Wdrożenie narzędzia klasy chatbot jeszcze nigdy nie było tak proste i niskokosztowe. Rozwiązanie jest dostępne niemal dla każdego przedsiębiorcy. „Chcemy, aby beneficjantami wykładniczego rozwoju AI mógł być dzisiaj każdy przedsiębiorca, który chce skalować swój biznes.” – wyjaśnia Maciej Stanusch, pomysłodawca Stanusch Dynamic Search, założyciel firmy Sovva SA (dawniej: Stanusch Technologies).

Czym jest SDS: połączenie chatbota FAQ i semantycznej wyszukiwarki produktów.

SDS może zastąpić tradycyjne chatboty czy rozwiązania typu livechat. Nie wymaga konsultantów odpowiadających na pytania klientów i skomplikowanego procesu wdrożenia. Komunikacja z klientem odbywa się poprzez interaktywne okno dialogowe, podobnie jak w przypadku standardowych chatbotów. SDS wyróżnia się swoją zdolnością do natychmiastowej reakcji na każde słowo wprowadzone przez użytkownika, prezentując wszystkie powiązane odpowiedzi oraz sugestie słów i fraz, które mogą być przydatne w szybkim odnalezieniu odpowiedzi na zadane pytanie.

Narzędzie stworzono z myślą o różnorodnych potrzebach firm, obejmując wyszukiwanie produktów, odpowiadanie na często zadawane pytania (FAQ) oraz nawigowanie po stronach internetowych.

Dodatkowym atutem jest możliwość automatycznego tłumaczenia bazy chatbota na języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i włoski, a wkrótce na czeski, ukraiński i rosyjski, co czyni SDS wszechstronnym rozwiązaniem dla firm działających na międzynarodowych rynkach.

Obecnie Sovva SA rozpoczyna fazę beta testów produktu SDS, do której zaprasza wszystkie zainteresowane firmy chcące być pionierami w wykorzystaniu tej rewolucyjnej technologii. Firmy i instytucje dołączając do beta testów, nie tylko zyskują dostęp do narzędzia jako pierwsze, ale również będą mogły mieć realny wpływ na ostateczny kształt produktu.

O firmie Sovva SA

Stanusch Dynamic Search (SDS) jest jednym z produktów firmy Sovva SA, będącej pionierem w dziedzinie zintegrowanych i omnichannelowych platform NLP. Sovva SA oferuje najbardziej zaawansowany technologicznie silnik AI/NLP w Europie Środkowo-Wschodniej, co potwierdzają opinie autorów renomowanych publikacji takich jak Venture Beat oraz Opus Research. Według tych źródeł, rozwiązanie Sovva jest jedynym z Europy Środkowo-Wschodniej, które można porównać do silników NLP gigantów branży, takich jak Google, IBM, Microsoft, Apple, Nuance, Amazon, Facebook, Inbenta, czy VIT.AI, jeśli chodzi o kategorie: NLP, Machine Learning & Semantic Search, Personal Advisors oraz Virtual Agents & Customer Assistance i Answer bots.

Ponadto, według The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour (AISB), jeden z chatbotów firmy Sovva, Eva, został uznany za jednego z najbardziej ludzkich chatbotów na świecie.

Dodatkowo, w styczniu tego roku w konkursie Digital Quality Mark organizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, narzędzia firmy Sovva zajęły II miejsce w kategorii AI Tools. Laur DQM przyznawany jest firmom, które dostarczają narzędzia o zweryfikowanej jakości i skuteczności na podstawie przeprowadzonych wdrożeń w branży e-commerce.