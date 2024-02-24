مجموعة أغذية تشارك في معرض "جلفود 2024" لتواصل تعزيز دورها الريادي في الأسواق الإقليمية والعالمية
تبرز نتائج أعمالنا علي مدار السنوات الماضية مدي سعينا الدائم و تمسكنا بتسريع وتيرة نمو وتوسع المجموعة لتقديم الأفضل لعملائنا و موظفينا علي حد السواء و اليوم نشهد ثمرة هذة النجاحات علي أرض الواقع”ABU DHABI, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, February 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- شاركت مجموعة أغذية، المجموعة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2024"، الحدث التجاري الرائد على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي عُقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2024. تأتي المشاركة تزامناً مع مرور 20 عام على تأسيسها، حيث عرضت مجموعة أغذية هذا العام باقة ثرية من محفظة منتجاتها المتنوعة في قطاعات البروتين والوجبات الخفيفة والزراعة والغذاء والمياه المعبأة، بما يعكس مدى نمو المجموعة ويُعزز تواجدها بالأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم.
— مبارك المنصوري
منذ تأسيس المجموعة وهي حريصة على الابتكار في مُختلف جوانب قطاع الأغذية والمشروبات؛ إذ نجحت المجموعة في تدشين نموذج أعمالها الفريد وترسيخ مكانتها الريادية من خلال التوسع في قطاعاتها المتنامية. كما استطاعت المجموعة تعزيز تلك المكانة عن طريق الاستحواذ على شركات عدة مثل شركة الفوعة والنبيل للصناعات الغذائية ومخابز الفيصل وشركة أطياب ومجموعة بي إم بي وأبو عوف. أسهمت هذه الشركات المُدمجة، مما ساهم في توسع نطاق وصول منتجات المجموعة الى 45 دولة حول العالم بنحو 35 منتج لتلبية جميع الاحتياجات تحقيقاً لشعار المجموعة وهو
"من أجل الأفضل".
عبر مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية، عن سعادته بمشاركة المجموعة بمعرض جلفود 2024 وقال: "تأتي مشاركة أغذية في المعرض هذا العام تزامناً مع مناسبة مرور 20 عام على تاريخ تأسيسها، حيث تعطي تلك المناسبة طابع خاص للمعرض علي مختلف الأصعدة، نظرا لأننا اليوم نشهد دور المجموعة المحوري في تعزيز ودعم عملية التنمية بقطاع الاغذية والمشروبات في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية بما يرسخ الدور الريادي لمجموعة أغذية في القطاع."
وخلال هذا الحدث، قامت مجموعة أغذية بتوقيع عدة مذكرات تفاهم وتكوين العديد من الشراكات الاستراتيجية من خلال مياه العين والتي تعد العلامة التجارية الرائدة لديها، وذلك بهدف تعزيز ريادة المجموعة في مجال الاستدامة في سوق الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ألفا لخدمات تموين الطيران (العربية للطيران) والتي ستمكنها من إحداث تحول كبير نحو الاستدامة من خلال التحول الكامل والاعتماد على عبوات مياه العين المعاد تدويرها rPET لاستهلاكها على متن الطائرات، وصالات المطارات، وطاقم العمل، وجميع العمليات الأخرى. بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الأخرى مع
NARS -North -Atlantic Research and Survey التي تتيح فرصًا جديدة في السوق، مثل إدخال زجاجات مياه جلاسيال ايسلندك إلى منطقة الخليج لأول مرة، بما يتماشى مع استراتيجية أغذية في تقديم منتجات فريدة ومتميزة. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة شراكة مع نادي دبي لسباق الخيل، وذلك في إطار التزامها بتعزيز وجود مياه العين في مجال الرياضة وهو ما سيعمل بدوره على إثراء أجواء البطولات التي ستقام خلال ثلاثة سنوات متتالية.
وأشار المنصوري أنه في ظل التضخم والاضطرابات المرتبطة بسلاسل التوريد، والتي تُمثل تحدياً أمام الجميع في القطاع، تأتي مشاركة مجموعة أغذية في جلفود 2024 لُتتيح أمامنا فرصة مثالية لتسليط الضوء على مدى النمو والإنجازات التي حققها نموذج أعمال المجموعة المرن في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات و مواكبة التطورات في القطاع، بدءًا من تعزيز محفظة المجموعة وصولاً إلي توطيد علاقتها المباشرة مع عملائها مما يتماشي مع إستراتيجيتنا الطموحة التي تهدف لتحقيق الريادة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها بحلول عام 2025 والتي تستند على ثلاث ركائز أساسية وهي: "النمو، والكفاءة، وجدارة الإمكانات."
اختتم مبارك قائلا: "تبرز نتائج أعمالنا علي مدار السنوات الماضية مدي سعينا الدائم و تمسكنا بتسريع وتيرة نمو وتوسع المجموعة لتقديم الأفضل لعملائنا و موظفينا علي حد السواء و اليوم نشهد ثمرة هذة النجاحات علي أرض الواقع."
جدير بالذكر أنه فى ضوء إعتبار عام 2024 عام التنمية المستدامة، تركز مجموعة أغذية على تعزيز أجندة مسؤولياتها البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة، لتعزيز تجربة المستهلك، وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.
ايهاب رزق -رئيس قسم العمليات والاعلام
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