Star Micronics bringt auf der EuroCIS 2024 neue POS-Lösungen für Einzelhandel und Gastgewerbe

Star Micronics auf der EuroCIS 2024

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, February 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Auf der EuroCIS 2024 (27.–29. Februar in Düsseldorf) wird der internationale Anbieter von POS-Hardwarelösungen Star Micronics in Halle 9, Stand A14 mit einer Reihe von POS-, Zahlungs- und Kiosk-Lösungen seine neueste Point-of-Sale-Technologie vorführen.Durch Präsentation verschiedener POS-Lösungen für Einzelhandel und Gastgewerbe sowie Selbstbedienungskioske auf der Messe demonstriert Star sein Bestreben, eine umfassende Palette an kompletten POS-Hardwarelösungen für große Unternehmen sowie unabhängige Einzelhändler und Gastronomiebetriebe anzubieten. Darüber hinaus dehnt Star sein Portfolio mit einer Reihe von POS-Peripheriegeräten weiter aus. Unternehmen können sich bei der Entwicklung von POS-Systemen somit darauf verlassen, dass alle Produkte und Peripheriegeräte von einem einzigen Hersteller bereitgestellt und erfolgreich integriert werden.Besucher am Stand können eine neue Reihe von Scannern erleben, die das lesen von 1D- und 2D-Barcodes unterstützen. Zu den IP-zertifizierten Scannern gehören Desktop-, Handheld- und drahtlose Bluetooth-Handheld-Modelle, wobei letztere eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden bieten. Neben der CD4-Kassenschubladenserie präsentiert Star auch vielseitige Kiosk-Terminals für POS-Anwendungen im Einzelhandel und Gastgewerbe, Besuchermanagement und Selbstbedienung.Als wichtiger Bestandteil der mCollection™ von Star werden die neuesten Versionen des Druckers mC-Print3 zu sehen sein. Neben einer Druckgeschwindigkeit von 44 mm pro Sekunde bieten die Drucker mC-Print31CI und mC-Print31CBI das kompakte Design und die Zuverlässigkeit der mC-Print™-Serie sowie erweiterte Anbindungsoptionen für die wachsenden Anforderungen von Einzelhandel und Gastgewerbe.Star erweitert sein Angebot für bestehende Partner in Einzelhandel und Gastgewerbe und auch neue Etikettierungsmärkte mit seinen neuesten Etikettendruckern mC-Label3 und TSP143IVSK, die zum Drucken von permanenten und ablösbaren Etiketten, Essensbestellungen, Etiketten für Abhol- und Liefermahlzeiten für Schnellrestaurants und Lebensmittelgeschäfte und Produktetiketten für Einzelhandel, Gesundheitswesen und Logistik konzipiert sind.Die neu eingeführten Drucker mC-Label3 und TSP143IVSK erweitern das Etikettierungsportfolio von Star und kommen der Nachfrage nach Lösungen für verschiedene Anwendungen und Branchensektoren entgegen. Star arbeitet mit verschiedenen Etikettiersoftware-Anbietern in ganz Europa zusammen, und Printing for Business GmbH , einer der führenden Anbieter von Druck- und Barcode-Lösungen, wird seine Etikettierlösungen am Stand von Star mit dem mC-Label3 des Herstellers vorführen.Für unabhängige Unternehmen, die eine POS-Komplettlösung suchen, wird Star seine einzigartige Kombilösung mPOP aus Drucker und Kassenschublade mit Kassensoftware von helloCash zeigen, die auf allen vorhandenen iOS-, Android- und Windows-Geräten einschließlich Smartphones, Tablets, PCs und Laptops funktioniert.Der POS und die Unified-Commerce-Plattform von ExtendaGO mit denen Einzelhändler verschiedene Filialen an einem POS per Mobiltelefon, Tablet oder Computer verwalten können, wird mit den Druckern mC-Print2 und mC-Print3 von Star vorgeführt, um die erweiterten Anbindungsoptionen und die Vielseitigkeit dieser Modelle zu demonstrieren.Die innovativen Lösungen und anerkannte Expertise von Star auf dem wachsenden europäischen Kiosk-Markt haben zur erfolgreichen Integration seiner Sanei- und Komplettdrucker in eine vielfältige Palette von Kassenkiosken und Click & Collect-Anwendungen für den Einzelhandel und die Bestellung und Bezahlung von Essen und Getränken per Selbstbedienung geführt.Die Komplettdrucker für Kiosks von Star werden an dem Stand mit dem Oona 22 mit modernster Software von HioPOS und der europäischen Technology Bank Viva.com präsentiert. Dies ist eine innovative Komplettlösung, die sich nahtlos mit dem erstklassigen Drucker mC-Print3 von Star kombinieren lässt, um unterbrechungsfreies, sicheres und schnelles Bestellen sowie einen kontaktlosen Checkout und Bezahlen auf einem einzigen Bildschirm zu ermöglichen.Neben seinen Hardware-Lösungen bietet Star auch Software und Integrationstools für erweiterte Anbindungsoptionen an. Seine CloudPRNT™ Technologie bietet Vorteile für Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe, da Kundenbestellungen von Online-Bestellservices oder -Apps direkt an den Drucker gesendet werden können. In den Filialen, Bars oder Restaurants wird kein zusätzliches Tablet benötigt.CloudPRNT wird von Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben weltweit als Teil von Online-Bestellplattformen oder E-Commerce-Lösungen verwendet, und mit StarPrinter.Online bietet Star einen vollständig verwalteten Service für Unternehmen zur Verwaltung ihres Druckerbestands. Der Zeit- und Kostenaufwand für Einrichtung und Integration ist dadurch minimal. Der Service sorgt für größere Transparenz des gesamten Druckerbestands in Bezug auf Konnektivität und Druckaufträge. Er zeigt in einem Online-Dashboard einen Überblick über alle Geräte und Aktivitäten, ermöglicht zuverlässige Verfolgung von Druckaufträgen mit Benachrichtigungen bei Gerätestatus-Änderungen, Barcode-Scans, die Verbindung neuer Geräte mit einer Gruppe usw. Zusätzliche Drucker und Peripheriegeräte können einfach hinzugefügt werden, ohne dass Server-Upgrades erforderlich sind, was die Vielseitigkeit des Service erhöht.Simon Martin, Direktor und Geschäftsführer von Star Micronics EMEA, erklärte: „Auf der EuroCIS 2024 werden Besucher des Stands von Star eine breite Palette einzigartiger und vielseitiger POS-Hardware finden, die für verschiedene POS-, Zahlungs- und Kiosk-Anwendungen konzipiert ist. Diese Lösungen erlauben es Betrieben in Einzelhandel und Gastgewerbe, umfassend von der neuesten innovativen POS-Technologie zu profitieren, die heute verfügbar ist.“Über Star MicronicsDas 1947 gegründete Unternehmen Star Micronics zählt zu den größten Druckerherstellern der Welt und verfügt über internationale Einruchtungen für Produktions, Marketing und Support. Mit über 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 470 Mio. EUR (400 Mio. GBP) hat Star Micronics ein POS-Drucker-Portfolio entwickelt, das Thermo- und Matrixdrucker sowie Druckmechanismen umfasst, die für Barcodes, Tickets, Belege und Etiketten geeignet sind. Die bewährte Technologie von Star ist auch in die Installation von Druckmechanismen in Multimedia-Kioske eingeflossen. Star Micronics bietet sein Produktsortiment weltweit über Distributoren und Händler an.