Premier BPO étend ses capacités multilingues et ses solutions d’externalisation via ses opérations canadiennes

Premier BPO étend ses solutions d’externalisation via ses opérations canadiennes

Solutions pour ses clients des secteurs de la santé, de l'industrie pharmaceutique, de la beauté, de l'alimentation, et des produits de grande consommation

Notre lancement améliore nos capacités d’externalisation, mais ce n'est pas seulement une question de portée géographique ; il s’agit d’étendre notre expertise fonctionnelle à une gamme de secteurs...” — Ali Din, CEO de Premier BPO

CLARKSVILLE, TN, ÉTATS-UNIS, February 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Premier BPO , un leader en croissance rapide du secteur des services d'externalisation de processus de connaissances (KPO), a annoncé une expansion significative de son expertise dans le secteur des produits de grande consommation et de ses capacités de délocalisation avec une nouvelle filiale lancée au Canada, Stafford Groupe de communication. Se distinguant des fournisseurs d'externalisation traditionnels, le modèle unique de Premier BPO, combiné à des options stratégiques d’externalisation supplémentaires , offre des avantages tangibles allant de l'optimisation des coûts et de l'efficacité opérationnelle à l'évolutivité et aux services personnalisés.Avec le lancement de sa filiale canadienne, Premier BPO continue d'améliorer ses solutions technologiques et intégrées auprès de sa liste croissante de clients d'entreprises bien connues dans les secteurs des biens de consommation emballés ( CPG ), des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des aliments et boissons, de la beauté ainsi que d’ndustries des soins et du bien-être..Expansion stratégique des capacités d’externalisation pour le paysage canadien"C'est le moment idéal pour prendre de l'expansion au Canada. Le gouvernement soutient les investissements et le développement des compétences, tandis qu'un bassin de main-d'œuvre important et talentueux nous offre des opportunités de servir nos clients localement", a déclaré Ali Din, PDG de Premier BPO. «Notre lancement améliore nos capacités d’externalisation, mais il ne s'agit pas seulement d'une portée géographique ; il s'agit également d'étendre notre expertise fonctionnelle dans une gamme de secteurs et de langues, avec la capacité d'adapter les solutions aux divers besoins des clients.»De nombreux secteurs connaissent des changements importants en raison de la numérisation croissante et des progrès technologiques. L’externalisation implique de trouver l'emplacement optimal pour la prestation de services et permet aux clients de tirer profit d'une gamme de capacités technologiques et d'avantages en termes de coûts sur différents sites.Libérer le succès grâce à une assistance multilingue et à des solutions de traitement intégréesLes opérations canadiennes de Premier BPO sont positionnées pour servir d'extension à un grand éventail de besoins des clients. L’expansion des capacités multilingues en anglais, français canadien (québécois), allemand et espagnol est essentielle pour répondre aux besoins des clients desservant les marchés mondiaux et gérer des populations de plus en plus diversifiées au sein des marchés.Pour les clients canadiens à la recherche de capacités d'exécution des commandes, y compris la personnalisation et le suivi des promotions, Premier BPO propose un cadre flexible pour combiner des opérations avec des solutions de support des clients. Une étude récente de McKinsey & Co. a souligné à quel point l'engagement du client, avec des solutions intégrées de support et de traitement des commandes, est de plus en plus critique; notant que 46 % des clients déclarent qu'ils changeront de fournisseur en raison d'une mauvaise personnalisation ou de temps de réponse lents.En utilisant son processus Premier Sync pour identifier et intégrer ses grands talents, Premier BPO a constitué une main-d'œuvre hautement qualifiée possédant une expertise dans les produits de grande consommation et une variété de marchés de la santé, notamment les produits en vente libre, les dispositifs médicaux réglementés, les médicaments sur ordonnance et les produits de soins personnels.Dave Shapiro, chef de l'exploitation de Premier BPO, a commenté: "Nous redéfinissons l'externalisation comme une collaboration stratégique, étant une extension transparente des opérations des clients pour assurer la livraison cohérente de la promesse de marque du client. Au-delà de l'optimisation des coûts et des capacités multilingues, nos opérations canadiennes ouvrent des opportunités excitantes pour les clients des secteurs des biens de consommation et des soins personnels d'intégrer nos solutions technologiques avec des capacités d’externalisation uniques."Des partenaires stratégiques pour votre réussiteL'externalisation du service client vers des prestataires de services spécialisés peut entraîner des économies grâce à une efficacité améliorée et une résolution plus rapide des problèmes. Selon une autre étude de McKinsey & Co., les entreprises qui ont externalisé le service aux clients ont obtenu une réduction de 10 à 30 % du temps de traitement et une augmentation de 20 à 40 % des taux de résolution au premier appel, ce qui a permis de réaliser d'importantes économies.Cheryl Steadman, directrice générale de ContactNB Inc., une association canadienne de l'industrie des centres de contact, a déclaré: "Nous sommes fiers de compter Stafford Communications comme une division de Premier BPO. Ils sont un contributeur distingué à l'industrie canadienne du BPO. Leur engagement inébranlable envers la communauté et leur engagement associé à une concentration constante sur la satisfaction des employés, les a distingués en tant que leaders de l'industrie. Nous avons entendu plusieurs clients féliciter leur prestation de services avec des résultats exceptionnels, illustrant les valeurs qui définissent l'excellence dans notre industrie."À propos de Premier BPO :Premier BPO est l'un des principaux fournisseurs de solutions de processus de connaissances sur mesure pour divers secteurs, notamment les services financiers, les soins de santé, les produits de consommation, le commerce électronique et les services à domicile. Notre engagement est de devenir une extension transparente des processus commerciaux de nos clients en nous alignant sur leur culture, leurs valeurs et leurs objectifs. Grâce à une présence mondiale composée d'une main-d'œuvre dédiée et de solutions basées sur la technologie, nous proposons des services d'externalisation uniques pour des fonctions commerciales clés et ayant un impact important via un modèle d’externalisation. Premier BPO offre une valeur au client client exceptionnelle depuis 2003, gagnant 85 % de satisfaction CSAT et un NPS 20 % supérieur à la moyenne du secteur. Apprenez-en davantage sur www.premierbpo.com