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Senate Floor Calendar: Thursday, February 15, 2024

Senate Convenes at 9 am

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Thursday, February 15, 2024
14th LEGISLATIVE DAY

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:

(1) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
     SENATE BILL 307     ALCOHOL ABUSE TASK FORCE     (PINTO)
(2) SENATE BILL 69/a     14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/
SHPAC AMENDED     (CERVANTES/ ROMERO, A.)
(3) SENATE MEMORIAL 4     PERA & ERB PENSION BENEFIT STRUCTURES
     (STEWART)
(4) SENATE MEMORIAL 5     CYFD RESTRUCTURING TASK FORCE
     (LÓPEZ/POPE)
(5) SENATE MEMORIAL 7     “FENTANYL POISONING AWARENESS WEEK”
     (JARAMILLO)
(6) SENATE MEMORIAL 8     OIL & GAS FACILITY SETBACK STUDY
     (STEWART/MCKENNA)
(7) SENATE MEMORIAL 11     BEHAVIORAL HEALTH EXPANSION
STRATEGIES     (ORTIZ Y PINO)
(8) SENATE MEMORIAL 15     BROADBAND WORK GROUP     (PADILLA)
(9) SENATE MEMORIAL 16     SUBSTANCE & ALCOHOL ABUSE TASK FORCE
     (PINTO/SEDILLO LOPEZ)
(10) SENATE MEMORIAL 17     DIRECT CARE WORKFORCE ANNUAL REPORT
     (STEFANICS/ ORTIZ Y PINO)
(11) HOUSE BILL 270/a     HIGHER ED TECH ENHANCEMENT
FUND PROVISIONS/     HAFC AMENDED     (SANCHEZ/ARMSTRONG)
(12) HOUSE BILL 207/a     PUBLIC SCHOOL CAPITAL OUTLAY GRANTS/
     HAFC AMENDED     (GARRATT/ HERNANDEZ)
(13) HOUSE BILL 98     ACCOUNTS FOR DISABLED ELIGIBILITY
     (THOMSON)
(14) HOUSE BILL 303/aa     TANF FUNDS WORKFORCE PILOT PROGRAM/
     HAFC AMENDED/H-FLOOR AMENDED     (SERRATO/PARAJÓN)
(15) HOUSE BILL 186     CAR CRASH REPORTING DAMAGE AMOUNT
     (SANCHEZ)
(16) HOUSE BILL 130/a     CLOUD SEEDING PILOT PROGRAM/
HAFC AMENDED     (CHATFIELD)
(17) HOUSE BILL 271/a     PUBLIC FINANCE ACCOUNTABILITY ACT/
HAFC AMENDED     (SERRATO/HEMPHILL)
(18) HOUSE BILL 134/aaa     TRIBAL EDUCATION TRUST FUND/
HEC AMENDED/HAFC AMENDED/H/FLOOR AMENDED
     (LENTE/ ALLISON)

BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:

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Senate Floor Calendar: Thursday, February 15, 2024

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