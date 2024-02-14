Senate Floor Calendar: Wednesday, February 14, 2024
Senate Convenes at 9 am
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Wednesday, February 14, 2024
13th LEGISLATIVE DAY
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) * SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 246/ec
CAPITAL OUTLAY REAUTHORIZATIONS (RODRIGUEZ
(2) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 275/a
CAPITAL OUTLAY PROJECTS /SFC AMENDED (RODRIGUEZ)
(3) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 307 ALCOHOL ABUSE TASK FORCE (PINTO)
(4) SENATE BILL 69/a 14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/SHPAC AMENDED
(CERVANTES/ ROMERO, A.)
(5) SENATE MEMORIAL 15 BROADBAND WORK GROUP (PADILLA)
(6) SENATE MEMORIAL 12/a STUDY PSILOCYBIN FOR THERAPEUTIC TREATMENTS/
SHPAC AMENDED ( STEINBORN/ BRANDT)
(7) SENATE MEMORIAL 4 PERA & ERB PENSION BENEFIT STRUCTURES
(STEWART)
(8) SENATE MEMORIAL 16 SUBSTANCE & ALCOHOL ABUSE TASK FORCE
(PINTO/ SEDILLO LOPEZ)
(9) SENATE MEMORIAL 11 BEHAVIORAL HEALTH EXPANSION STRATEGIES
(ORTIZ Y PINO)
(10) SENATE MEMORIAL 17 DIRECT CARE WORKFORCE ANNUAL REPORT
(STEFANICS/ ORTIZ Y PINO)
(11) SENATE MEMORIAL 7 “FENTANYL POISONING AWARENESS WEEK” (JARAMILLO) (12) SENATE MEMORIAL 8 OIL & GAS FACILITY SETBACK STUDY
(STEWART/MCKENNA)
(13) SENATE MEMORIAL 5 CYFD RESTRUCTURING TASK FORCE (LÓPEZ/POPE)
(14) * HOUSE BILL 308/ec GENERAL OBLIGATION BONDS (LENTE)
(15) HOUSE BILL 232/a INFRASTRUCTURE PLANNING & DEV. DIVISION/
HTPWC AMENDED (DIXON/ ARMSTRONG)
(16) HOUSE BILL 91/a GEOTHERMAL RESOURCES PROJECT FUNDS/
HAFC AMENDED (ROYBAL CABALLERO/ LUJAN)
(17) HOUSE BILL 134/aaa TRIBAL EDUCATION TRUST FUND/HEC AMENDED/
HAFC AMENDED/H-FLOOR AMENDED (LENTE/ ALLISON)
(18) HOUSE APPROPRIATIONS & FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILL 5/a WORKFORCE DEVELOPMENT & APPRENTICESHIP FUND/
HAFC AMENDED (GARRATT/ HEMPHILL)
(19) HOUSE AGRICULTURE, ACEQUIAS & WATER RESOURCES
COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 211/a
WATER PROJECT PRIORITIZATION/HAFC AMENDED (HERRERA/ORTEZ)
(20) HOUSE BILL 7/aa HEALTH CARE AFFORDABILITY FUND DISTRIBUTION/
HAFC AMENDED/SFC AMENDED (SZCZEPANSKI/ HEMPHILL)
(21) HOUSE BILL 195 HOUSING FUND & CHANGES (SERRATO/DIXON)
(22) HOUSE BILL 207/a PUBLIC SCHOOL CAPITAL OUTLAY GRANTS/
HAFC AMENDED (GARRATT/ HERNANDEZ)
(23) HOUSE BILL 253/a CAPITAL OUTLAY CHANGES/HAFC AMENDED
(LENTE/ SMALL)
(24) HOUSE LABOR, VETERANS & MILITARY AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE
FOR HOUSE BILL 236/aa PUBLIC SAFETY RETIREES RETURNING TO WORK/
HJC AMENDED/H-FLOOR AMENDED (CHASEY/ STEWART)
(25) HOUSE BILL 165/a PHARMACY PROVIDER REIMBURSEMENT/
HAFC AMENDED (ARMSTRONG/JARAMILLO)
(26) HOUSE BILL 29 PUBLIC PROJECT FUND APPROPRIATIONS
(GARRATT/ RODRIGUEZ)
(27) HOUSE BILL 270/a HIGHER ED TECH ENHANCEMENT FUND PROVISIONS/
HAFC AMENDED (SANCHEZ/ ARMSTRONG)
(28) HOUSE APPROPRIATIONS & FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILL 33/aa PRESCRIPTION DRUG PRICE TRANSPARENCY ACT/
HAFC AMENDED/H-FLOOR AMENDED (HERNDON/ PARAJÓN)
(29) HOUSE BILL 98 ACCOUNTS FOR DISABLED ELIGIBILITY (THOMSON)
(30) HOUSE BILL 181 LIFE & HEALTH INSURANCE GUARANTY ACT CHANGES
(THOMSON)
(31) HOUSE BILL 271/a PUBLIC FINANCE ACCOUNTABILITY ACT/HAFC AMENDED
(SERRATO/ HEMPHILL)
(32) HOUSE BILL 302 DEPT. OF DEFENSE MILITARY RECOMMENDATIONS
(SARIÑANA/ GARCIA, H.)
(33) HOUSE BILL 298/a SERVICE MEMBERS SUICIDE PREVENTION/
HAFC AMENDED (ALCON/ GARCIA, H.)
(34) HOUSE BILL 186 CAR CRASH REPORTING DAMAGE AMOUNT (SANCHEZ)
(35) HOUSE JOINT RESOLUTION 11 KIRTLAND AFB LAND JURISDICTION
(SARIÑANA/ ANYANONU)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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