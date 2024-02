Secondo il nuovo report di MedUX, Berlino offre la migliore esperienza d'uso del 5G in Europa

Classifica dell'esperienza mobile 5G che evidenzia le capitali con le migliori e le peggiori prestazioni in tutta Europa.

La capitale tedesca fornisce una connettività dati e un'esperienza OTT senza uguali, dimostrando la medesima eccellenza in tutti i servizi

MADRID, SPAIN, February 14, 2024 / EINPresswire.com / -- MedUX , azienda leader nei test e nell'analisi comparativa delle reti fisse e mobili internazionali, ha pubblicato oggi il suo report di riferimento per il 2024 sulle prestazioni del 5G in 10 capitali europee. Questa ricerca dettagliata rivela che Berlino non solo è all'avanguardia nella connettività dati e nell'esperienza OTT, ma fornisce anche la migliore Quality of Experience (QoE) in Europa, con un punteggio di 4,69 su 5.La ricerca si è basata su test drive eseguiti durante il secondo e il terzo trimestre del 2023 in 10 grandi città in tutta Europa, che hanno coperto una popolazione di oltre 25 milioni di persone. Le auto utilizzate per i test hanno percorso più di 4.000 chilometri per verificare la copertura offerta dagli operatori di telefonia mobile nelle capitali europee per i servizi 5G.Berlino è la capitale europea che offre la connettività mobile migliore per navigare sul Web, trasferire dati e giocareSecondo il report, Berlino si dimostra in testa in questa classifica per le esperienze di connettività dati e OTT offerte, con un'affidabilità di rete molto elevata e tempi di caricamento per la navigazione su Web inferiori a 1.550 millisecondi. Ciò implica che il 5G nella capitale tedesca è in genere più veloce del 5-25% rispetto ad altre città.In termini di affidabilità complessiva, Milano è all'avanguardia. La città ha le prestazioni di rete più costanti, con il 99,91% di sessioni Internet completate, seguita a stretto giro da Barcellona (99,82%), mentre Berlino è quinta nel complesso (99,56%). Parigi e Berlino si sono rivelate le mete migliori per lo streaming. Entrambe le città hanno tassi di affidabilità del 100% nelle sessioni di streaming e il time-to-play più veloce, pari a 1,5 secondi: questo vuol dire che gli abitanti delle due città iniziano a godersi i contenuti in streaming fino al 20% più velocemente rispetto alle altre località dello studio.Il Portogallo è leader nella copertura e nella velocità complessive del 5GIn tutta Europa, Porto ha la migliore copertura 5G, con oltre il 90% di registrazioni tecnologiche, seguita da Berlino con l'89,62% di registrazioni. In termini di velocità, Lisbona si è posizionata al primo posto sia per la velocità di download che in quella di upload in 5G. La velocità di download tipica (mediana) a Lisbona registrata è superiore a 537 Mbps, mentre quella tipica in upload si è attestata su 53 Mbps. Porto si classifica come la seconda città in termini di velocità di download e upload, ma è più lenta di Lisbona rispettivamente del 15% e del 33%.Questo rapporto europeo viene pubblicato poche settimane dopo quello di Londra. Ciò mostra inoltre che Londra è indietro rispetto al resto d'Europa, posizionandosi al decimo posto nella classifica del documento sull'esperienza di connettività mobile nel suo complesso."L'odierna società digitale interconnessa esercita crescenti pressioni sugli operatori di tutto il mondo per fornire esperienze senza soluzione di continuità ai consumatori. Le implementazioni del 5G rimangono corpose, così come la concorrenza tra operatori che mirano a fornire un servizio coerente, affidabile e di alta qualità agli utenti finali. La nostra ricerca più recente mostra quanta disparità esista tra le reti 5G. Consente infatti agli operatori di telecomunicazioni, alle autorità di regolamentazione e ai fornitori di servizi di comprendere, dal punto di vista dei consumatori, le vere prestazioni della rete 5G ", ha commentato Rafael González, CMO di MedUX."Il nostro report rivela che è fondamentale offrire un'esperienza coerente in termini di servizi e applicazioni. La velocità non è il fattore più critico, e l'industria delle telecomunicazioni deve adattarsi per soddisfare le esigenze e le priorità effettive dell'utente finale. Ci auguriamo vivamente che gli operatori traggano ispirazione da questi risultati nelle fasi di pianificazione, implementazione, monitoraggio e ottimizzazione delle reti 5G, apportando così grandi benefici ai loro clienti."Il meglio deve ancora venire…Le attuali reti 5G utilizzano principalmente la tecnologia NSA EN-DC (TDD su frequenza n78 e FDD su frequenza n28). Il cosiddetto "5G reale" sfrutta la tecnologia Stand-Alone (SA) (TDD con frequenza n78), che sta rapidamente diventando la norma in alcune città. Affidabilità, tempi di risposta e interattività saranno potenziati dal 5G SA. Tuttavia, le implementazioni della rete 5G SA potrebbero richiedere alcuni mesi per decollare su larga scala in tutta Europa.Il report completo con questi e altri risultati è disponibile qui. Passa dallo stand MedUX al MWC24 di Barcellona (Padiglione Spagna 4 4C30, stand 42) per conoscerci e osservare le nostre innovazioni e soluzioni più recenti.Informazioni su MedUXMedUX ha la sede centrale a Madrid, in Spagna, è presente in oltre 25 paesi in Europa, America, Africa e Medio Oriente e monitora oltre 80 operatori in tutto il mondo. La sua tecnologia brevettata e la sua esperienza la rendono un partner di fiducia per migliorare le esperienze digitali dei clienti in tutto il mondo.