Berlin bietet in Europa die höchste Qualität hinsichtlich der 5G-Erfahrung, so der neue Bericht von MedUX

"5G Mobile Experience Ranking" mit den besten und schlechtesten Hauptstädten in Europa.

Deutschlands Hauptstadt bietet die beste Daten- und OTT-Erfahrung und zeigt eine hervorragende Konsistenz über alle Dienste hinweg

MADRID, SPAIN, February 14, 2024 / EINPresswire.com / -- MedUX , ein führender Anbieter internationaler Testlösungen und Benchmarks für Festnetz- und Mobilfunknetze, hat heute seinen Benchmark-Bericht über die 5G Leistung in zehn europäischen Hauptstädten für das Jahr 2024 veröffentlicht. Die umfassende Untersuchung zeigt, dass Berlin nicht nur bei der Daten- und OTT-Erfahrung führend ist, sondern mit einer Punktzahl von 4,69 von 5 auch die insgesamt beste Qualität der Erfahrung (Quality of Experience, QoE) in Europa bietet.Die Untersuchung wurde mithilfe von Smartphones in Messfahrzeugen durchgeführt, die im zweiten und dritten Quartal 2023 in ganz Europa in zehn Großstädten mit einer Gesamtbevölkerung von über 25 Millionen Menschen eingesetzt wurden. Die Fahrzeuge legten mehr als 4.000 Kilometer zurück, um zu erfassen, wie gut Mobilfunkbetreiber die europäischen Hauptstädte mit 5G-Diensten abdecken.Berlin ist der beste Ort in Europa, um im Internet zu surfen, Daten zu übertragen und online zu spielenDem Bericht zufolge ist Berlin dank einer sehr hohen Netzwerkzuverlässigkeit und Web-Browsing-Ladezeiten von weniger als 1.550 Millisekunden klarer Spitzenreiter, wenn es um Daten- und OTT-Erfahrungen geht. Das bedeutet, dass 5G in der deutschen Hauptstadt typischerweise um 5–25 % schneller ist als in anderen Städten.Geht es um die allgemeine Zuverlässigkeit ist Mailand führend. Die Stadt hat mit 99,91 % erfolgreichen Internet-Sitzungen die konstanteste Netzwerkleistung, dicht gefolgt von Barcelona (99,82 %). Berlin liegt insgesamt an fünfter Stelle (99,56 %). Paris und Berlin haben sich als die besten Orte zum Streamen erwiesen. Beide Städte haben bei Streaming-Sitzungen eine Zuverlässigkeit von 100 % und mit 1,5 Sekunden die schnellste Time-to-Play, was bedeutet, dass Streaming-Inhalte bis zu 20 % schneller geladen werden können als in anderen Städten.Portugal ist bei der gesamten 5G-Abdeckung und -Geschwindigkeit führendIn ganz Europa hat Porto mit einer Technologie-Registrierung von über 90 % die beste 5G-Abdeckung, gefolgt von Berlin mit einer Registrierungsquote von 89,62 %. Hinsichtlich Geschwindigkeit hat sich Lissabon sowohl bei den 5G-Download- als auch bei den Upload-Geschwindigkeiten den ersten Platz gesichert. Die typische (mittlere) Download-Geschwindigkeit in Lissabon lag bei über 537 Mbit/s und die typische Upload-Geschwindigkeit bei über 53 Mbit/s. Hinsichtlich der Download- und Upload-Geschwindigkeiten liegt Porto an zweiter Stelle, ist jedoch um 15 % bzw. 33 % langsamer als Lissabon.Dieser europäische Bericht kommt einige Wochen nach dem Londoner Bericht heraus. Dies zeigt dass London hinter dem Rest Europas liegt und im gesamten Ranking der mobilen Erfahrungen des Berichts an zehnter Stelle steht."Die heutige vernetzte digitale Gesellschaft setzt Betreiber auf der ganzen Welt zunehmend unter Druck, den Verbrauchern eine nahtlose Erfahrung zu bieten. Die Einführung von 5G ist nach wie vor stark, ebenso wie der Wettbewerb zwischen den Betreibern, die ihren Endbenutzern einen konsistenten, zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Service bieten möchten. Unsere neuesten Untersuchungen zeigen, wie groß die Unterschiede zwischen den 5G-Netzen sind. Sie ermöglicht Telekommunikationsbetreibern, Aufsichtsbehörden und Dienstleistern, die tatsächliche Performance des 5G-Netzes aus Verbrauchersicht zu erfassen“, kommentierte Rafael González, CMO bei MedUX."Unser Bericht zeigt, dass eine konsistente Erfahrung über alle Dienste und Anwendungen hinweg von größter Bedeutung ist. Geschwindigkeit ist nicht der entscheidende Faktor und die Telekommunikationsbranche muss sich an die tatsächlichen Bedürfnisse und Prioritäten der Endbenutzer anpassen. Wir freuen uns darauf, dass die Betreiber unsere Erkenntnisse bei der Planung, Bereitstellung, Überwachung und Optimierung von 5G-Netzen zum großen Nutzen ihrer Kunden nutzen.“Das Beste kommt noch ...Die aktuellen 5G-Netze verwenden hauptsächlich NSA EN-DC (TDD in n78 und FDD in n28) in Europa. Real 5G, Stand-Alone (SA) (TDD in n78) wird in einigen Städten schnell zur Norm. Zuverlässigkeit, Reaktionszeiten und Interaktivität werden durch 5G SA erhöht. Die Bereitstellung von SA 5G-Netzwerken kann jedoch einige Monate dauern, bis sie in großem Umfang in ganz Europa durchstarten.Den vollständigen Bericht mit diesen und anderen Erkenntnissen finden Sie hier. Besuchen Sie den MedUX-Stand auf der MWC24 Barcelona (Spanien Pavillon Halle 4 4C30 Stand 42), um das Team zu treffen und unsere neuesten Innovationen und Lösungen zu sehen.Über MedUXMedUX hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien, und ist in über 25 Ländern in Europa, Amerika, Afrika und dem Nahen Osten vertreten und überwacht über 80 Betreiber weltweit. Die patentierte Technologie und das Know-how von MedUX machen das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Partner für die Verbesserung der digitalen Erfahrungen von Kunden, unabhängig davon, wo sie sich befinden.