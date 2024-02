Selon un nouveau rapport de MedUX, Berlin offre la meilleure qualité d’expérience 5G en Europe

Le classement de l'expérience mobile 5G met en évidence les capitales les plus performantes et les moins performantes en Europe.

La capitale allemande offre la meilleure expérience en matière de données et d’OTT et fait preuve d’une excellente cohérence dans tous les services

MADRID, SPAIN, February 14, 2024 / EINPresswire.com / -- MedUX , chef de file de tests et d’analyses comparatives des réseaux fixes et mobiles internationaux, a publié aujourd’hui son rapport d’analyse comparative 2024 sur les performances de la 5G dans 10 capitales européennes. Cette recherche approfondie révèle que Berlin est non seulement en tête en termes d’expérience en matière de données et d’OTT, mais qu’elle offre également la meilleure qualité d’expérience (QoE) en Europe, avec un score de 4,69 sur 5.La recherche a consisté en des tests menés au cours des deuxième et troisième trimestres 2023 dans 10 grandes villes d’Europe, qui couvraient une population de plus de 25 millions de personnes. Les voitures de test ont parcouru plus de 4 000 kilomètres pour évaluer l’étendue de la couverture de services 5G des opérateurs de téléphonie mobile dans les capitales européennes.Berlin nommée meilleure ville en Europe pour naviguer sur Internet, transférer des données et jouerSelon le rapport, Berlin est le chef de file incontesté en termes d’expérience en matière de données et d’OTT, avec une très grande fiabilité du réseau et des temps de chargement de la navigation Internet inférieurs à 1 550 millisecondes. Cela signifie que la 5G dans la capitale allemande est généralement 5 à 25 % plus rapide que dans d’autres villes.En termes de fiabilité générale, Milan est en tête. La ville a les performances réseau les plus constantes, avec 99,91 % de sessions Internet réussies, suivie de près par Barcelone (99,82 %) et Berlin est cinquième en termes généraux (99,56 %). Paris et Berlin se sont révélés être les meilleures villes pour streamer. Toutes deux ont des taux de fiabilité de 100 % dans les sessions de streaming et le temps de lecture le plus rapide se situe à 1,5 s, ce qui signifie que les citoyens commencent à profiter du contenu en streaming jusqu’à 20 % plus rapidement que dans d’autres villes.Le Portugal est en tête en termes de couverture et de vitesse 5G en généralEn Europe, Porto a la meilleure couverture 5G, avec plus de 90 % d’enregistrement de technologie, suivie de Berlin avec 89,62 % de taux d’enregistrement. En termes de vitesses, Lisbonne a obtenu la première place à la fois en termes de vitesses de téléchargement et d’envoi 5G. La vitesse de téléchargement typique (médiane) à Lisbonne était supérieure à 537 Mbps et la vitesse d’envoi typique était supérieure à 53 Mbps. Porto se classe comme la deuxième ville en termes de vitesses de téléchargement et d’envoi, mais est plus lente que Lisbonne de 15 % et 33 %, respectivement.Ce rapport européen sort quelques semaines après le rapport de Londres. Cela que Londres est en retard sur le reste de l’Europe, occupant le dixième rang du classement général de l’expérience mobile du rapport.« La société numérique interconnectée d’aujourd’hui exerce des pressions croissantes sur les opérateurs du monde entier pour qu’ils offrent des expériences sans efforts aux consommateurs. Les déploiements de la 5G restent forts, tout comme la concurrence entre les opérateurs visant à fournir un service cohérent, fiable et de haute qualité à leurs utilisateurs finaux. Notre dernière recherche montre l’étendue des disparités entre les réseaux 5G. Elle permet aux opérateurs de télécommunications, aux autorités réglementaires et aux fournisseurs de services de comprendre, du point de vue du consommateur, les véritables performances du réseau 5G », a commenté Rafael González, CMO chez MedUX.« Notre rapport révèle qu’une expérience cohérente entre les services et les applications est primordiale. La vitesse n’est pas le facteur critique et l’industrie des télécommunications doit s’adapter pour répondre aux besoins et aux priorités réels de l’utilisateur final. Nous sommes impatients de voir les opérateurs utiliser nos résultats lors de la planification, du déploiement, du suivi et de l’optimisation des réseaux 5G, au grand bénéfice de leurs clients. »Le meilleur reste encore à venir...Les réseaux 5G actuels utilisent principalement la NSA EN-DC (TDD à n78 et FDD à n28). La vraie 5G, autonome (SA) (TDD à n78), devient rapidement la norme dans certaines villes. La fiabilité, les temps de réponse et l’interactivité seront renforcés par la 5G SA. Cependant, les déploiements du réseau 5G SA peuvent prendre quelques mois pour décoller à grande échelle en Europe.Le rapport complet avec ces résultats et d’autres peut être consulté ici. Arrêtez-vous au stand MedUX au MWC24 Barcelone (Pavillon Espagne Hall 4 4C30 Stand 42) pour rencontrer l’équipe et connaître nos dernières innovations et solutions.À propos de MedUXMedUX a son siège social à Madrid, en Espagne, et est présent dans plus de 25 pays en Europe, en Amérique, en Afrique et au Moyen-Orient, et fait un suivi de plus de 80 opérateurs dans le monde. Sa technologie et son expertise brevetées en font un partenaire de confiance pour améliorer les expériences numériques des clients du monde entier.