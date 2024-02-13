Senate Floor Calendar: Tuesday, February 13, 2024
Senate Convenes at Noon
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Tuesday, February 13, 2024
9th LEGISLATIVE DAY
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 307 ALCOHOL ABUSE TASK FORCE (PINTO)
(2) SENATE BILL 69/a 14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/
SHPAC AMENDED (CERVANTES/ ROMERO, A.)
(3) SENATE MEMORIAL 12/a STUDY PSILOCYBIN FOR
THERAPEUTIC TREATMENTS/SHPAC AMENDED
(STEINBORN/ BRANDT)
(4) SENATE MEMORIAL 8 OIL & GAS FACILITY SETBACK STUDY
(STEWART/ MCKENNA)
(5) SENATE MEMORIAL 5 CYFD RESTRUCTURING TASK FORCE
(LÓPEZ/ POPE)
(6) *HOUSE BILL 148/ec WATER PROJECT FUND PROJECTS
(HERRERA/CATES)
(7) *HOUSE BILL 28/a/ec PUBLIC PROJECT REVOLVING FUND PROJECTS/
HAFC AMENDED (GARRATT/ RODRIGUEZ)
(8) *HOUSE BILL 177/a/ec NM MATCH FUND/HAFC AMENDED
(DIXON/ ARMSTRONG)
(9) HOUSE APPROPRIATIONS & FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILL 196 GOV’T ACCOUNTABILITY TRUST & FUND (SMALL)
(10) HOUSE BILL 270/a HIGHER ED TECH ENHANCEMENT FUND
PROVISIONS/HAFC AMENDED (SANCHEZ/ ARMSTRONG)
(11) HOUSE BILL 29 PUBLIC PROJECT FUND APPROPRIATIONS
(GARRATT/ RODRIGUEZ)
(12) HOUSE BILL 91/a GEOTHERMAL RESOURCES PROJECT FUNDS/
HAFC AMENDED (ROYBAL CABALLERO/ LUJAN)
(13) HOUSE APPROPRIATIONS & FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILL 33/aa PRESCRIPTION DRUG PRICE TRANSPARENCY ACT/
HAFC AMENDED/H-FLOOR AMENDED (HERNDON/ PARAJÓN)
(14) HOUSE JOINT RESOLUTION 11 KIRTLAND AFB LAND JURISDICTION
(SARIÑANA/ ANYANONU)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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