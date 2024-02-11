Senate Floor Calendar: Monday, February 12, 2024
Senate Convenes at 11:00 AM
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Monday, February 12, 2024
9th LEGISLATIVE DAY
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 146 HOSPITAL ACCEPTANCE
OF HEALTH PLANS (STEINBORN)
(2) SENATE BILL 69/a 14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/
SHPAC AMENDED (CERVANTES/ ROMERO, A.)
(3) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 307 ALCOHOL ABUSE TASK FORCE (PINTO)
(4) SENATE MEMORIAL 12/a STUDY PSILOCYBIN FOR
THERAPEUTIC TREATMENTS/SHPAC AMENDED (STEINBORN/BRANDT)
(5) SENATE MEMORIAL 8 OIL & GAS FACILITY SETBACK STUDY
(STEWART/MCKENNA)
(6) SENATE MEMORIAL 5 CYFD RESTRUCTURING TASK FORCE (LÓPEZ/POPE)
(7) HOUSE BILL 193/aa LAW ENFORCEMENT RETENTION
DISBURSEMENTS/HJC AMENDED/HAFC AMENDED
(DE LA CRUZ/ DIXON)
(8) HOUSE APPROPRIATIONS & FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILLS 2 & 3/aa GENERAL APPROPRIATION ACT OF 2024/
H/FLOOR AMENDED/ SFC AMENDED (SMALL)
(9) HOUSE TAXATION & REVENUE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILL 252 ADJUST INCOME TAX BRACKETS (LENTE)
(10) *HOUSE BILL 177/a/ec NM MATCH FUND/HAFC AMENDED
(DIXON/ARMSTRONG)
(11) *HOUSE BILL 148/ec WATER PROJECT FUND PROJECTS
(HERRERA/ CATES)
(12) *HOUSE BILL 28/a/ec PUBLIC PROJECT REVOLVING FUND PROJECTS/
HAFC AMENDED (GARRATT/ RODRIGUEZ)
(13) HOUSE BILL 29 PUBLIC PROJECT FUND APPROPRIATIONS
(GARRATT/ RODRIGUEZ)
(14) HOUSE BILL 91/a GEOTHERMAL RESOURCES PROJECT FUNDS/
HAFC AMENDED (ROYBAL CABALLERO/LUJAN)
(15) HOUSE APPROPRIATIONS & FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILL 33/aa PRESCRIPTION DRUG PRICE TRANSPARENCY ACT/
HAFC AMENDED/H/FLOOR AMENDED (HERNDON/ PARAJÓN)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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