Senate Floor Calendar: Sunday, February 11, 2024
Senate Convenes at 1:00 PM
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Sunday, February 11, 2024
9th LEGISLATIVE DAY
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 217/a SEVERANCE TAX BOND FUND DISTRIBUTIONS/
SFC AMENDED (RODRIGUEZ
(2) SENATE BILL 216/a NMFA AFFORDABLE HOUSING PROJECTS/
SHPAC AMENDED (RODRIGUEZ)
(3) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 146 HOSPITAL ACCEPTANCE OF
HEALTH PLANS (STEINBORN)
(4) SENATE BILL 69/a 14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/
SHPAC AMENDED (CERVANTES/ ROMERO, A.)
(5) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 307 ALCOHOL ABUSE TASK FORCE (PINTO)
(6) SENATE MEMORIAL 12/a STUDY PSILOCYBIN FOR
THERAPEUTIC TREATMENTS/SHPAC AMENDED
(STEINBORN/ BRANDT)
(7) SENATE MEMORIAL 8 OIL & GAS FACILITY SETBACK STUDY
(STEWART/ MCKENNA)
(8) SENATE MEMORIAL 5 CYFD RESTRUCTURING TASK FORCE (LÓPEZ/POPE)
(9) *HOUSE BILL 148/ec WATER PROJECT FUND PROJECTS (HERRERA/CATES)
(10) * HOUSE BILL 177/a/ec NM MATCH FUND/HAFC AMENDED
(DIXON/ARMSTRONG)
(11) HOUSE BILL 193/aa LAW ENFORCEMENT
RETENTION DISBURSEMENTS/HJC AMENDED/HAFC AMENDED
(DE LA CRUZ/DIXON)
(12) HOUSE BILL 91/a GEOTHERMAL RESOURCES PROJECT FUNDS/
HAFC AMENDED (ROYBAL CABALLERO/LUJAN)
(13) HOUSE APPROPRIATIONS & FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
HOUSE BILL 33/aa PRESCRIPTION DRUG PRICE TRANSPARENCY ACT
HAFC AMENDED/H/FLOOR AMENDED (HERNDON/ PARAJÓN)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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