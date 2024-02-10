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Senate Floor Calendar: Saturday, February 10, 2024

Senate Convenes at 1:00 PM

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Saturday, February 10, 2024
7th LEGISLATIVE DAY

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:

(1) SENATE BILL 236     METRO DEVELOPMENT PROJECT GRT INCREMENTS
     (HAMBLEN/ PARAJÓN)
(2) SENATE BILL 169/a     LAND & WATER CONSERVATION FUND CHANGES/
     SCONC AMENDED     (STEWART/ NEVILLE)
(3) *SENATE BILL 241/ec     AGING DEPT. BACKGROUND CHECKS
     (JARAMILLO)
(4) SENATE BILL 190/a     DWI ACT / SHPAC AMENDED
     (IVEY-SOTO BRANDT)
(5) SENATE BILL 142    BEHAVIORAL HEALTH FACILITY NOTIFICATION
     (MUÑOZ)
(6) SENATE BILL 146     HOSPITAL ACCEPTANCE OF HEALTH PLANS     (STEINBORN)
(7) SENATE BILL 69/a     14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/
SHPAC AMENDED     (CERVANTES/ ROMERO, A.)
(8) HOUSE BILL 141/a     SUPREME COURT JUSTICE SALARY INCREASE/
    HAFC AMENDED     (HOCHMAN-VIGIL/ CHANDLER)
(9) HOUSE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 129/aa
     FIREARM SALE WAITING PERIOD CRIMES/H/FLOOR AMENDED/
SJC AMENDED     (ROMERO, A./ HOCHMAN-VIGIL)
(10) HOUSE BILL 193/aa     LAW ENFORCEMENT
RETENTION DISBURSEMENTS/HJC AMENDED/HAFC AMENDED
    (DE LA CRUZ/ DIXON)

BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:

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Senate Floor Calendar: Saturday, February 10, 2024

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