州政府新的投资将帮助农场工人提高技能和获取职业机会

加州通过培训和教育来支持农业工人

您需要了解的信息：加利福尼亚州正在为我们的农场工人投资，用于扩展职业发展和提供技术教育。

萨克拉门托——加利福尼亚州最近宣布了几个新投资项目，旨在帮助农场工人在不断发展变化的行业中提高技能，并在农业之外寻找新的就业机会。这笔资金是劳工和劳动力发展局 (LWDA) 和纽瑟姆行政当局更大战略的一部分，旨在扩大受过必要教育的农业工人数量，使他们得以参加更高水平的培训，提高就业质量和工资水平，增加在农业领域获得现的有和新兴的高薪工作机会。

近期的投资项目包括：

为什么重要：加利福尼亚州 900,000 名农场工人面临就业中断和系统性障碍。随着农业产业的不断发展，劳动力面临着机遇和挑战。政府通过在教育、培训和其他支持性服务领域投资，帮助农场工人在职业发展取得进步或在新的行业找到职位。

加州劳工部长斯图尔特·诺克斯 (Stewart Knox) 表示：“在提升工人技能和再培训方面投资对工人和雇主都是好事。工人可以扩展知识和提高技能，雇主可以在快速变化的农业劳动力市场中填补所需的角色。 LWDA 很自豪能够通过投资劳动力培训和教育，提升农场工人的工作能力。”

加州食品和农业部部长凯伦·罗斯 (Karen Ross) 表示：“这些计划对于吸引、支持和为多元化农业劳动力提供高质量就业和领导机会至关重要。我们非常感谢这笔资金帮助农业下一代加速创新以解决问题和创造机会，并帮助提高现有劳动力的技能。”

关于劳工和劳动力发展局

劳工和劳动力发展局负责监管为加州工人和雇主服务的七个主要部门、委员会和专家小组。 LWDA 致力于确保安全和公平的工作场所、提供重要的工人福利并促进所有人获得良好的就业机会。