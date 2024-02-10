州政府的新投資將幫助農場工人提高技能和獲得職業機會

加州透過培訓和教育來支持農業工人

您需要了解的資訊：加州福尼亞州正在為我們的農場工人投資，用於擴展職業發展和提供技術教育。

薩克拉門托——加州福尼亞州最近宣布了幾個新投資項目，旨在幫助農場工人在不斷發展變化的行業中提高技能，並在農業之外尋找新的就業機會。這筆資金是勞工和勞動力發展局 (LWDA） 和紐瑟姆行政當局更大戰略的一部分，旨在擴大受過必要教育的農業工人數量，使他們得以參加更高水平的培訓、提高就業質量和工資水平，增加在農業領域獲得現的有和新興的高薪工作機會。

近期的投資項目包括：

為什麼重要：加州福尼亞州 900,000 名農場工人面臨失業中斷和系統性障礙。隨著農業產業的不斷發展，勞動力面臨著機遇和挑戰。政府通過在教育、培訓和其他支持性服務領域投資，幫助農場工人在職業發展取得進步或在新的行業找到職位。

加州勞工部長斯圖爾特·諾克斯 （Stewart Knox）表示：“在提升工人技能和再培訓方面投資對工人和雇主都是好事。工人可以擴展知識和提高技能，雇主可以在快速變化的農業勞動力市場中填補所需的角色。 LWDA很自豪能夠通過投資勞動力培訓和教育，提升農場工人的工作能力。”

加州食品和農業部部長凱倫·羅斯 （Karen Ross）表示： “這些計劃對於吸引、支持和為多元化農業勞動力提供高質量就業和領導機會至關重要。我們非常感謝這筆資金幫助農業下一代加速創新以解決問題和創造機會，並幫助提高現有勞動力的技能。”

關於勞工和勞動力發展局

勞工和勞動力發展局負責監管為加州工人和雇主服務的七個主要部門、委員會和專家小組。 LWDA 致力於確保安全和公平的工作場所，提供重要的工人福利並促進所有人獲得良好的就業機會。