Senate Floor Calendar: Friday, February 9, 2024
Senate Convenes at 11:00 AM
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Friday, February 9, 2024
7th LEGISLATIVE DAY
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 201 TRANSPORTATION REGULATION (NEVILLE/WIRTH)
(2) SENATE BILL 175/a LAW ENFORCEMENT FUND DISTRIBUTIONS/SFC AMENDED (JARAMILLO/ CERVANTES)
(3) SENATE BILL 176/a ATHLETIC COMPETITION ACT CHANGES/SHPAC AMENDED (MAESTAS/ DE LA CRUZ)
(4) * SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 15/a/ec HEALTH CARE CONSOLIDATION OVERSIGHT ACT/ SJC AMENDED (DUHIGG)
(5) SENATE BILL 239 LOTTERY SCHOLARSHIP CHANGES
(MUÑOZ/ HEMPHILL)
(6) SENATE BILL 3/a PAID FAMILY MEDICAL LEAVE ACT/SFC AMENDED
(STEWART/ CHANDLER)
(7) SENATE BILL 69/a 14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/SHPAC AMENDED (CERVANTES/ ROMERO, A.)
(8) SENATE JOINT RESOLUTION 5 PUBLIC EMPLOYEES RETIREE
HEALTH CARE FUND, CA (GONZALES)
(9) HOUSE BILL 193/aa LAW ENFORCEMENT RETENTION DISBURSEMENTS/ HJC AMENDED/HAFC AMENDED
(DE LA CRUZ/ DIXON)
(10) HOUSE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR HOUSE BILL 129/aa
FIREARM SALE WAITING PERIOD CRIMES/H/FLOOR AMENDED/SJC AMENDED (ROMERO, A./ HOCHMAN-VIGIL)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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