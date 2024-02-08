Senate Floor Calendar: Thursday, February 8, 2024
Senate Convenes at 11:30 AM
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Thursday, February 8, 2024
7th LEGISLATIVE DAY
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 93 CHILE HARVESTING FUNDS
(DIAMOND BRANTLEY)
(2) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 300
TRANSPORTATION PROJECT BONDS (MUÑOZ)
(3) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 148
TAX & FEE ADMIN FEES (IVEY-SOTO/ LANE)
(4) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 129 CYBERSECURITY ACT CHANGES
(PADILLA/SARIÑANA)
(5) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 135/a STEP THERAPY GUIDELINES/STBTC AMENDED
(STEFANICS/ BRANDT)
(6) SENATE BILL 106/aa DECLARATION OF INDEPENDENCE
ANNIVERSARY/SIRC AMENDED/SFC AMENDED (SHARER)
(7) SENATE BILL 17 HEALTH CARE DELIVERY & ACCESS ACT
(STEFANICS/GALLEGOS)
(8) SENATE BILL 108/a DISTRIBUTION TO ELECTION FUND/
SFC AMENDED (MUÑOZ/ RODRIGUEZ)
(9) SENATE BILL 176/a ATHLETIC COMPETITION ACT CHANGES/
SHPAC AMENDED (MAESTAS/ DE LA CRUZ)
(10) SENATE BILL 239 LOTTERY SCHOLARSHIP CHANGES (MUÑOZ/HEMPHILL)
(11) SENATE BILL 69/a 14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/
SHPAC AMENDED (CERVANTES/ ROMERO, A.)
(12) SENATE BILL 3/a PAID FAMILY MEDICAL LEAVE ACT/SFC AMENDED
(STEWART/ CHANDLER)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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