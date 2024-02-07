Senate Floor Calendar: Wednesday, February 7, 2024
Senate Convenes at 11:00 AM
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Wednesday, February 7, 2024
7th LEGISLATIVE DAY
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 128/a STATE FIRE RETIREMENT/SHPAC AMENDED
(PADILLA)
(2) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 151/a PREMIUM TAX TO EMERGENCY
SERVICES FUND/SFC AMENDED (CAMPOS/WOODS)
(3) SENATE BILL 21/a LOCAL FIREFIGHTER RECRUITMENT/
SFC AMENDED (JARAMILLO/BORREGO
(4) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 161
ACUTE CARE FACILITIES SUBSIDIES (MUÑOZ/ WOODS)
(5) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
SENATE BILL 129 CYBERSECURITY ACT CHANGES
(PADILLA/ SARIÑANA)
(6) SENATE BILL 108/a DISTRIBUTION TO ELECTION FUND/
SFC AMENDED (MUÑOZ/RODRIGUEZ)
(7) SENATE BILL 69/a 14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/
SHPAC AMENDED (CERVANTES/ ROMERO, A.)
(8) SENATE BILL 3/a PAID FAMILY MEDICAL LEAVE ACT/SFC AMENDED
(STEWART/CHANDLER)
(9) SENATE JOINT RESOLUTION 16 COUNTY OFFICIAL SALARIES, CA
(NEVILLE/CERVANTES)
(10) SENATE JOINT MEMORIAL 2/a MISSING & MURDERED INDIGENOUS
TASK FORCE/SIRC AMENDED (PINTO/ LÓPEZ)
(11) HOUSE BILL 171/a SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS/
HEC AMENDED (ROMERO, GA/LANE)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
###