Submit Release
News Search

There were 1,575 press releases posted in the last 24 hours and 434,410 in the last 365 days.

Senate Floor Calendar: Tuesday, February 6, 2024

Senate Convenes at 11:30 AM

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Tuesday, February 6, 2024
7th LEGISLATIVE DAY

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 127/a     PROFESSIONAL PSYCHOLOGIST ACT CHANGES/
     SHPAC AMENDED     (SOULES)
(2) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 88     ELECTRONIC DRIVER’S LICENSE CREDENTIALS
     (GONZALES/GARCIA, H.)
(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 37
     MEAT INSPECTION ACT     (STEFANICS/ MUÑOZ)
(4) SENATE BILL 116     TOBACCO FUND IS NOT A RESERVE FUND
     (HICKEY/SARIÑANA)
(5) SENATE BILL 145/a     PUBLIC BODIES & FEDERAL IMMIGRATION
VIOLATION/SHPAC AMENDED     (SEDILLO LOPEZ/ORTIZ Y PINO)
(6) SENATE BILL 108/a     DISTRIBUTION TO ELECTION FUND/
SFC AMENDED     (MUÑOZ/RODRIGUEZ)
(7) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL FOR 161
     ACUTE CARE FACILITIES SUBSIDIES     (MUÑOZ/WOODS)
(8) SENATE BILL 69/a 14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/SHPAC AMENDED     (CERVANTES/ROMERO, A.)
(9) SENATE BILL 3/a     PAID FAMILY MEDICAL LEAVE ACT/SFC AMENDED
     (STEWART/ CHANDLER)
(10) HOUSE BILL 171/a     SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS/HEC AMENDED     (ROMERO, GA/ LANE)

BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:

###

You just read:

Senate Floor Calendar: Tuesday, February 6, 2024

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more