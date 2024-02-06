Senate Floor Calendar: Tuesday, February 6, 2024
Senate Convenes at 11:30 AM
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Tuesday, February 6, 2024
7th LEGISLATIVE DAY
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 127/a PROFESSIONAL PSYCHOLOGIST ACT CHANGES/
SHPAC AMENDED (SOULES)
(2) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 88 ELECTRONIC DRIVER’S LICENSE CREDENTIALS
(GONZALES/GARCIA, H.)
(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 37
MEAT INSPECTION ACT (STEFANICS/ MUÑOZ)
(4) SENATE BILL 116 TOBACCO FUND IS NOT A RESERVE FUND
(HICKEY/SARIÑANA)
(5) SENATE BILL 145/a PUBLIC BODIES & FEDERAL IMMIGRATION
VIOLATION/SHPAC AMENDED (SEDILLO LOPEZ/ORTIZ Y PINO)
(6) SENATE BILL 108/a DISTRIBUTION TO ELECTION FUND/
SFC AMENDED (MUÑOZ/RODRIGUEZ)
(7) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL FOR 161
ACUTE CARE FACILITIES SUBSIDIES (MUÑOZ/WOODS)
(8) SENATE BILL 69/a 14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/SHPAC AMENDED (CERVANTES/ROMERO, A.)
(9) SENATE BILL 3/a PAID FAMILY MEDICAL LEAVE ACT/SFC AMENDED
(STEWART/ CHANDLER)
(10) HOUSE BILL 171/a SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS/HEC AMENDED (ROMERO, GA/ LANE)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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