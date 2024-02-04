Senate Floor Calendar: Monday, February 5, 2024
Senate Convenes at 11:00 AM
STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Monday, February 5, 2024
6th LEGISLATIVE DAY
ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
A. Bills
B. Joint Resolutions
C. Resolutions
D. Joint Memorials
E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) * SENATE BILL 152/ec CYFD INVESTIGATIONS & BACKGROUND CHECKS (HEMPHILL)
(2) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 70
SUPREME COURT JUSTICE SALARIES (CERVANTES)
(3) SENATE BILL 159/a HIGHER EDUCATION TRUST FUND/SEC AMENDED
(CAMPOS)
(4) SENATE BILL 14 HEALTH CARE AUTHORITY (STEFANICS/STEWART)
(5) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 6
CANNABIS REGULATION CHANGES (DUHIGG/ ROMERO, A.)
(6) SENATE BILL 127/a PROFESSIONAL PSYCHOLOGIST ACT CHANGES/
SHPAC AMENDED (SOULES)
(7) SENATE TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE
SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 88 ELECTRONIC DRIVER’S
LICENSE CREDENTIALS (GONZALES/ GARCIA, H.)
(8) SENATE BILL 145/a PUBLIC BODIES & FEDERAL IMMIGRATION
VIOLATION/ SHPAC AMENDED (SEDILLO LOPEZ/ ORTIZ Y PINO)
(9) SENATE BILL 69/a 14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/
SHPAC AMENDED (CERVANTES/ ROMERO, A.)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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