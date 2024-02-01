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Senate Floor Calendar: Friday, February 2, 2024

Senate Convenes at 11:00 AM

STATE OF NEW MEXICO
FIFTY-SIXTH LEGISLATURE
SECOND SESSION
SENATE CALENDAR
Friday, February 2, 2024
6th LEGISLATIVE DAY

ROLL CALL
PRAYER
PLEDGE OF ALLEGIANCE
NEW MEXICO PLEDGE
READING OF THE JOURNAL
INTRODUCTION OF LEGISLATION
     A. Bills
     B. Joint Resolutions
     C. Resolutions
     D. Joint Memorials
     E. Memorials
MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
MESSAGES FROM THE GOVERNOR
REPORTS OF STANDING COMMITTEES
ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE HEALTH AND PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR
     SENATE BILL 87     LAW ENFORCEMENT RETIREMENT CHANGES
     (BRANDT)
(2) SENATE BILL 126     PUBLIC OFFICER REIMBURSEMENT RATES
     (SOULES)
(3) SENATE BILL 76     SCHOOL LOCAL SHARE ADJUSTMENT WAIVER
     (STEWART)
(4) SENATE BILL 69/a      14-DAY FIREARM SALE WAITING PERIOD/SHPAC AMENDED
      (CERVANTES/ ROMERO, A.)

BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:

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