《Lemonade》 作者：Jackie Ng —— 一个关于坚韧与希望的动人故事
《从逆境到胜利》——华裔女性作家黄雅菊的重生之路MALAYSIA, February 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- 黄雅菊的最新著作《Lemonade》向读者展示了作者本身的生活，她在逆境中展现出的坚韧精神令人深受启发。黄雅菊出生于马来西亚的小村庄，经过不懈努力，最终成为采购主任。她的故事，无需华丽的辞藻，便是对人类精神坚韧与力量最生动的诠释。
关于本书：
《Lemonade》一书深刻揭示了黄雅菊的非凡人生之旅，她凭借坚定的决心和勇气，勇敢地面对了生活中最严峻的考验。在她32岁那年，被诊断出患有脑肿瘤，并经历了长达八小时的高风险手术。然而，一年后，她的战斗并未结束，治疗带来的副作用导致她瘫痪，并与抑郁和残疾作斗争。尽管困境重重，黄雅菊却展现出了令人难以置信的坚韧和毅力，最终战胜了看似不可逾越的困难。
黄雅菊的学术和职业成就：
尽管出身卑微，黄雅菊凭借对生活的热情和对学业的奉献，在学业上取得了卓越成就，荣获马来西亚国立大学经济学荣誉学位。职业生涯中，她在零售行业展现了出色的才能，最终晋升为公司总部的采购总监。
与脑肿瘤的斗争：
黄雅菊生活在脑肿瘤的诊断后遭遇了意想不到的转折，经历了一场漫长且艰难的手术，以及随之而来的并发症。然而，正是在这样的困境中，她不屈不挠的精神熠熠生辉。
文学贡献：
在全球疫情蔓延之际，黄雅菊以笔名Jackie Ng创作并出版了《Rising》及其中文版《窗外有蓝天》。这部医学回忆录虽然篇幅短小，却如希望的灯塔，照亮读者在困境中挣扎的道路，给予他们力量和希望。更重要的是，这本书强调了对脑肿瘤的正确认识和理解的重要性。
作者寄语：
黄雅菊通过Lemonade的故事，旨在激励那些面临最黑暗时刻的人们坚持下去并变得更强大。《Lemonade》不仅仅是一本书，它更是从逆境到胜利的旅程，敦促读者在面对最酸的柠檬时挤取生活的潜力。
呼吁关注：
《Lemonade》不仅是一本鼓舞人心的个人著作，更是一部旨在提高公众对脑肿瘤（包括脑膜瘤）影响的认知的作品。黄雅菊通过分享自己的亲身经历，希望能让更多人了解那些与这些疾病斗争的个体所面临的种种挑战。同时，她也强调了社会支持和医学进步在患者康复过程中的重要性。
Jackie Ng
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