ESOMAR anuncia la agenda final de su conferencia “Spectrum of Insights” en Bogotá

La organización global llevará a cabo su conferencia anual de investigación de mercado para América Latina (LATAM) en Colombia, del 7 al 9 de abril de 2024.

Esperamos que este evento contribuya a un futuro más colorido y polifacético para nuestra industria, celebrando la innovación y creatividad que ha surgido del cambio global y la evolución del mercado.” — Joaquim Bretcha, Director General de ESOMAR

BOGOTA, COLOMBIA, January 31, 2024 / EINPresswire.com / -- ESOMAR , la organización global de membresía para la comunidad de datos, investigación e insights, ha revelado a los ponentes finales y la agenda para su Conferencia de América Latina 2024 , “A Spectrum of Insights”, que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, del 7 al 9 de abril. El programa está diseñado para arrojar luz sobre la industria de investigación de América Latina, revelando un espectro de ideas y temas dinámicos como la transformación empresarial, tendencias del consumidor, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, nuevas metodologías y más."Esperamos que este evento contribuya a un futuro más colorido y polifacético para nuestra industria, celebrando la innovación y creatividad que ha surgido del cambio global y la evolución del mercado", dijo Joaquim Bretcha, Director General de ESOMAR. "Nuestro experimentado comité organizador de la conferencia ha creado un programa repleto de enfoques vanguardistas y liderazgo intelectual que están construyendo la comprensión humana y descubriendo verdades transformadoras en la región y más allá".Durante el evento de dos días, los asistentes escucharán a marcas como PepsiCo (México), Natura & Co - Avon (Argentina), The Coca-Cola Company (México y Argentina), TikTok (Estados Unidos), Itaú Unibanco (Brasil) y Nissan (México), junto con agencias líderes de toda la región como Ipsos (Colombia), Mega Research (Argentina), Omnicom Media Group OMG (Perú), SKIM (Costa Rica) y muchas otras.Los ponentes abordarán temas cruciales durante sus sesiones, incluyendo sostenibilidad y el consumidor consciente; experiencia del empleado; salud mental e igualdad para poblaciones subrepresentadas; Generación Z; votación y formulación de políticas; el papel de las emociones en la analítica del consumidor; neurociencia, biometría e inteligencia artificial en las perspectivas; branding y medición de la audiencia; y mucho más. El programa completo de la conferencia se puede encontrar aquí: https://www.esomar-latam.com/ Las presentaciones para los Premios YES (Young ESOMAR Society) para la conferencia están abiertas hasta el 12 de febrero y son accesibles para jóvenes investigadores menores de 31 años. El programa brinda la oportunidad de mostrar investigaciones innovadoras, obtener reconocimiento global y conectar con líderes de la industria. Participe aquí: https://esomar.org/initiatives/yes-awards Ubicado en una ciudad donde la creatividad, la cultura y el comercio se entrelazan, este evento promete un montaje de inspiración, innovación y estimulación intelectual. La conferencia se llevará a cabo en el moderno Hilton Bogotá Corferias, en el corazón de la capital de Colombia. La inscripción anticipada con descuento está abierta hasta el 9 de febrero. Regístrese aquí: https://shop.esomar.org/events/latin-america-2024-registration El hotel se encuentra en el corazón de Bogotá, en Corferias, el principal centro de negocios de la ciudad, y está conectado al Centro de Convenciones Agora Bogotá. El Movistar Arena está a 6 km del hotel y el aeropuerto está a unos 10 kilómetros.Acerca de ESOMARDesde 1947, ESOMAR ha sido el centro global para la investigación, las insights y el análisis. Alcanzando a más de 50,000 individuos, 750 empresas y 130 países, somos una organización de membresía a nivel mundial que capacita a profesionales y empresas de insights para desbloquear su potencial tanto a nivel global como local, fomentando conexiones, colaboración, crecimiento y conocimiento. Impulsados por nuestros valores fundamentales de inclusividad, cuidado, innovación y confianza, hemos liderado la industria a través de un panorama en rápida evolución durante más de 75 años. Continuamos nuestro compromiso con elevar los estándares éticos, facilitar la educación, abogar con los legisladores, compartir las mejores prácticas y promover soluciones basadas en evidencia para los tomadores de decisiones. www.esomar.org ###ESOMAR announces final agenda for its “Spectrum of Insights” conference in BogotaGlobal organization will host its annual Latin America (LATAM) market research conference in Colombia, 7-9 April 2024ESOMAR, the global membership organization for the data, research and insights community, has unveiled the final speakers and agenda for its 2024 Latin America Conference, “A Spectrum of Insights”, being held in Bogota, Colombia, 7-9 April. The program is designed to shine a light on Latin America’s research industry, revealing a spectrum of insights and dynamic themes such as business transformation, consumer trends, emerging technologies such as AI, new methodologies and more.“Our hope is that this event will help to contribute to a more colourful and multi-faceted future for our industry by celebrating the innovation and creativity that has sprouted from global change and market evolution,” said Joaquim Bretcha, Director General of ESOMAR. “Our expert conference organising committee has created a program that is packed with cutting-edge approaches and thought leadership that are building human understanding and uncovering transformative truths in the region and beyond.”During the two-day event, attendees will hear from brands such as PepsiCo (Mexico), Natura & Co - Avon (Argentina), The Coca-Cola Company (Mexico & Argentina),TikTok (United States), Itaú Unibanco (Brazil) and Nissan (Mexico), along with leading agencies from across the region such as Ipsos (Colombia), Mega Research (Argentina), Omnicom Media Group OMG (Peru), SKIM (Costa Rica) ​and many others.Speakers will cover crucial themes during their sessions, including sustainability and the conscious consumer; employee experience; mental health and equality for underrepresented populations; Gen Z; voting and policy making; the role of emotions in consumer analytics; neuroscience, biometrics and AI in insights; branding and audience measurement; and much more. Full conference program: https://www.esomar-latam.com/ Submissions for the YES (Young ESOMAR Society) Awards for the conference are open now through 12 February, and are open to young researchers under 31 years old. The program provides an opportunity to showcase innovative research, gain global recognition, and connect with industry leaders. https://esomar.org/initiatives/yes-awards Set in a city where creativity, culture, and commerce collide, this event promises a montage of inspiration, innovation, and intellectual stimulation. The conference will be held at the state-of-the-art Hilton Bogotá Corferias in the heart of Colombia's capital. Early bird registration is open for the event until 09 February. https://shop.esomar.org/events/latin-america-2024-registration ###