LADO Anuncia sua Participação na Feira Virtual da ICEF e no Roadshow Japão-Coreia para Reforçar sua Presença Global

O LADO International Institute , uma instituição destacada no ensino de inglês como segunda língua (ESL) com sede em Washington DC, tem o prazer de anunciar sua participação significativa em dois eventos internacionais importantes: a Feira Virtual da ICEF, programada de 29 a 31 de janeiro, e o Roadshow Japão-Coreia 2024, que acontecerá entre 27 e 29 de fevereiro.Com mais de 45 anos de experiência, o LADO International Institute oferece programas de inglês de alta qualidade adaptados às necessidades e metas individuais de cada aluno. Acreditado pelo SEVIS, a Agência de Imigração e Controle Aduaneiro dos Estados Unidos sob o Departamento de Segurança Interna, o LADO permite que os alunos obtenham seu Formulário I-20, um documento crucial para entrevistas na Embaixada, facilitando a solicitação do visto F-1 para entrar nos Estados Unidos com status de estudante.Para facilitar esse processo, o LADO conta com um Departamento de Admissões Internacionais que orienta os futuros alunos ao longo do processo de processamento de documentos de maneira personalizada. O departamento é responsável por:- Aconselhar os alunos sobre os requisitos e etapas para obter o visto F-1.- Enviar o Formulário I-20 aos alunos aceitos em seu programa escolhido.- Orientar os alunos sobre como se preparar para a entrevista na Embaixada e quais documentos levar.- Abordar quaisquer perguntas ou preocupações que os alunos possam ter sobre o processo de visto ou o programa de ESL.O LADO International Institute não apenas prioriza facilitar o processo de visto, mas também enfatiza oferecer uma excelente educação em ESL, reconhecida pelo Conselho de Acreditação para Educação Continuada e Treinamento (ACCET), uma agência aprovada pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. A recente renovação da acreditação pela ACCET reflete o compromisso do LADO com a melhoria contínua e a satisfação do aluno, garantindo que seus programas e serviços atendam aos mais altos padrões de excelência acadêmica e profissional.A Feira Virtual da ICEF representa uma oportunidade estratégica para o LADO International Institute estabelecer novas parcerias com agentes educacionais em todo o mundo. A participação da instituição neste evento de renome mundial visa recrutar novos colaboradores e expandir sua presença global, oferecendo oportunidades educacionais excepcionais a estudantes internacionais por meio de novos planos de estudos online que mantêm a metodologia característica do LADO.Posteriormente, o LADO participará do Roadshow Japão-Coreia 2024, um evento exclusivo que permitirá à instituição conectar-se com novos colaboradores e construir relações comerciais sólidas nos mercados japonês e coreano. Essa participação estratégica reflete o compromisso contínuo do LADO com a diversificação de sua rede de agentes e a expansão de seus programas educacionais.Claudio Herrera Krell, CEO do LADO International Institute, expressou entusiasmo por participar de ambos os eventos: "Estamos animados em fazer parte dessas iniciativas de alto nível. A Feira da ICEF e o Roadshow Japão-Coreia são oportunidades cruciais para fortalecer nossas parcerias e expandir nossa presença global. Acreditamos que, por meio desses eventos, não apenas atrairemos novos colaboradores, mas também abriremos novas portas para estudantes de diversas partes do mundo, proporcionando a eles uma educação de inglês excepcional e preparando-os para um futuro globalizado", afirmou o Sr. Herrera Krell.O LADO International Institute convida agentes educacionais e colaboradores interessados a explorar oportunidades de colaboração durante a Feira Virtual da ICEF e o Roadshow Japão-Coreia 2024.