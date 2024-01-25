مصممة للتعامل مع تعقيدات الإنتاج الموسيقي اليوم سماعات الرأس الاستوديو المرجعية Sennheiser HD 490 PRO من سنهايزر
مصممة للتعامل مع تعقيدات الإنتاج الموسيقي اليوم سماعات الرأس الاستوديو المرجعية Sennheiser HD 490 PRO من سنهايزر
إذا قارنت إنتاجات الموسيقى الحالية مع تلك من عشرة أو عشرين عامًا مضت، ستلاحظ كيف غيّرت زيادة قوة الحوسبة بشكل هائل والتشغيل التلقائي للمعلمات المعقدة طريقة صنع الموسيقى،”DUBAI, UAE, January 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- أطلقت زينهايزر Sennheiser اليوم سماعات الرأس الجديدة ذات الظهر المفتوح HD 490 PRO، المصممة خصيصًا للإنتاج والدمج والإتقان. تتميز سماعات الرأس المحيطة والديناميكية باستنساخ صوتي دقيق للغاية ومرحلة صوتية واسعة وواقعية للغاية. تمنح هذه الدقة والمدى الفائقين المنتجين ومهندسي الدمج والإتقان، وكذلك الموسيقيين، الشفافية التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات الدمج الحاسمة ولحل أي مشكلات في وضع الألواح بثقة. سيتوفر جهاز HD 490 PRO و HD 490 PRO Plus (بما في ذلك الملحقات الإضافية) اعتبارًا من نهاية يناير، ويمكن تجربتهما في معرض الرابطة الوطنية لتجار الموسيقى NAMM في أنهايم (كاليفورنيا)، غرفة مجموعة سينهايزر Sennheiser Group Live، رقم18806.
— جيمي لاندري، مدير فئة السوق للآلات الموسيقية في سنهايزر.
إذا قارنت إنتاجات الموسيقى الحالية مع تلك من عشرة أو عشرين عامًا مضت، ستلاحظ كيف غيّرت زيادة قوة الحوسبة بشكل هائل والتشغيل التلقائي للمعلمات المعقدة طريقة صنع الموسيقى،" يشارك جيمي لاندري، مدير فئة السوق للآلات الموسيقية في شركة زينهايزر. "في كل نوع من الأنواع، يقوم المهندسون وصناع الموسيقى بدفع حدود الإبداع باستمرار، وإنشاء ميكسات معقدة للغاية يمكن أن تكون عرضة لما يُعرف بـ 'نقاط الصمم السمعية'. يمكن أن تكون الميكسات مكتظة وملتبسة، مع وجود الكثير من الآلات في نفس الموقع وتنافس تردداتها. بالنسبة للمهندس أو الموسيقي، يصبح من الصعب سماع كل آلة أو صوت على حدة. وهذا يظهر أهمية وجود سماعة رأس استوديو جيدة.”
PRO Sennheiser HD 490
هو أفضل طراز احترافي من .سينهايزرSennheiser للخلط والإتقان والإنتاج
تحقيق دقة صوتية طيفية كاملة
لمواجهة هذه التعقيدات، قام مهندسو .سينهايزر Sennheiser بمنح سماعة HD 490 PRO مسرح صوتي ذو نطاق واسع لتحديد مكونات المزيج بدقة. تضمنت لفائف الصوت الفائقة الخفيفة إعادة صوتية سريعة وأصيلة. تكون استجابة التردد غير ملونة وصادقة عبر طيف الصوت بأكمله، مع كون النهاية المنخفضة كاملة ودقيقة ومحددة بوضوح بفضل أسطوانة خاصة منخفضة التردد. تكشف أغطية أكواب الأذن ذات الشبكة المفتوحة عن بنية سنهايزر ذات الإطار المفتوح، والتي تقلل من الصدى والتشويه. للحصول على تجربة استماع مثالية، تجلس المحولات بزاوية طفيفة، وبالتالي تحاكي إعداد مكبر الصوت النموذجي للشاشة.
سماعات الاستوديو HD 490 PRO تقدم مرحلة صوتية واسعة مع تمييز ممتاز، مما يتيح للمنتجين إنشاء مواد ماستر متقنة.
"تجمع كل هذه الميزات لتمكين المحترفين في مجال الموسيقى من تحديد وحل أي مشاكل في توزيع الصوت والترددات السفلية المزعجة - مما يضمن دمجًا ومواد ماستر رائعة ومتقنة بشكل واضح"، يشرح غونار ديركس، مدير المنتجات في شركة سينهايزر Sennheiser. "سماعات الاستوديو HD 490 PRO تضعك في تحكم كامل في كل تفصيل."
سماعات الاستوديو HD 490 PRO من سينهايزر Sennheiser تمنح المستخدمين السيطرة الكاملة على كل تفصيل في الدمج.
متعة في الارتداء
لن يكون زوج ممتاز من سماعات الاستوديو بنصف جودته إذا كانت غير مريحة. لذلك، قام مهندسو Sennheiser بدمج عقود من الخبرة في تصميم سماعات الرأس المهنية في HD 490 PRO. تصميمها الخفيف الوزن والمريح يزيل أي نقاط ضغط، حيث لا يضغط السوار على الأجزاء الحساسة للرأس. كما تتميز وسائد الأذن circumaural بمنطقة راحة ناعمة براءة اختراع من Sennheiser لجانبي النظارات مع الحفاظ على إحكام جيد.
كما تم تقديم طلب للحصول على براءة اختراع فيما يتعلق بهندسة المحاور الخاصة سماعات HD 490 PRO. يضمن هذا التصميم أن تتكيف السماعات تمامًا مع الرأس عند ارتدائها وتحافظ على ضغط الاتصال متساويًا بغض النظر عن شكل رأس المستخدم.
"عند إبداع الموسيقى، آخر ما ترغب فيه هو التركيز على ملاءمة سماعات الرأس. تسمح لك سماعات الاستوديو HD 490 PRO بأن تشعر بالموسيقى وتنسى السماعات"، يقول لاندري.
هناك نوعان من وسائد الأذن لتكييف تام مع المهمة المطلوبة
"سبق تطوير سماعات HD 490 PRO أكبر استطلاع احترافي للسماعات قمنا به حتى الآن، حيث صوت المستخدمين للصوت المرجعي المحايد والمسطح باعتباره الميزة الأكثر أهمية "، يشرح ديركس. "ومع ذلك، عندما نلقي نظرة على الأرقام السوقية، اكتشفنا أن الصوت الدافئ قليلاً كان يُفضل على استجابة محايدة بنسبة 100٪. لذا، قررنا أن نقدم لعملائنا سماعتين في واحدة - عن طريق توفير مجموعتين مختلفتين من وسائد الأذن تم تصميمها بعناية لتشكيل الصوت بطريقة مختلفة."
إنتاج وسائد الأذن (المخملية)
إنتاج وسائد الأذن (القماش)
إنتاج وسائد الأذن (القطيفة) لسماعات HD 490 PRO تتمتع باستجابة أفضل قليلاً لإنشاء منظور ومساعدة المستخدمين في اتخاذ قرار شامل بشأن الصوت. ومن ناحية أخرى، تسمح وسائد الأذن للدمج (القماش) بصوت مسطح ومحايد للغاية، مما يساعد في التفصيل عند الحاجة إلى إشارة صوتية كمرجع في إنهاء الدمج. كلا النوعين من وسائد الأذن قابلة للغسل - حلاً صحيًا ومستدامًا.
نوع وسادة الأذن له تأثير كبير على إعادة إنتاج الصوت – مع HD 490 PRO، يحصل المستخدمون على سماعات رأس في سماعة واحدة. مع إنتاج وسادات الأذن، يكون الاستنساخ أفضل قليلاً، بينما تساعد وسادات الأذن للدمج على الانتقال لأسفل على الترددات الفردية
ترخيص لبرنامج DEARVER VR MIX - SE
تتضمن سماعات HD 490 PRO ترخيصًا مجانيًا لإضافة البرنامج المبتكر dearVR MIX-SE من دير ريالتي Dear Reality. يحول هذا البرنامج محطة العمل الرقمية إلى بيئة خلط افتراضية نهائية، محاكيًا الصوتيات المصممة بعناية لاستوديوهات الدمج المثلى. لا يُوضع المهندس أو الموسيقي فقط في المكان المثالي، بل يساعده dearVR MIX-SE أيضًا في ضمان ترجمة توازن واستمرارية دمجهم على أنظمة مختلفة.
الاهتمام بالتفاصيل
لا يتوقف التصميم الدقيق لنموذج الاستوديو المتطور هذا على الملحقات. على سبيل المثال، يمكن توصيل سلك سماعة الرأس بقطعة الأذن اليمنى أو اليسرى لجهاز HD 490 PRO لتلبية إعدادات وتفضيلات الاستوديو المختلفة. تضمن هيكلة الكابل ذو اللفائف الحاصلة على براءة اختراع أن سلك السماعات لا تنقل أي ضوضاء عندما يصطدم بالمكتب أو يحتك بالملابس تظهر الإشارة إلى الجهة اليسرى/اليمنى بوضوح على غطاء الأتربة الداخلي للمحولات، بينما تحمل أقراص الأذن معلومات برايل لمن هم بصريين.
تأتي كل سماعة HD 490 PRO بمجموعتين مختلفتين من وسائد الأذن (للدمج والإنتاج) بالإضافة إلى كابل سماعات بطول 1.8 متر وترخيص لبرنامج dearVR MIX-SE. يتم بيعها بسعر 1503 درهمًا إماراتيًا بدون ضريبة القيمة المضافة. الطراز HD 490 PRO Plus، بسعر 1803 درهمًا إماراتيًا بدون ضريبة القيمة المضافة، يشمل بالإضافة إلى ذلك كابلًا بطول 3 متر وحقيبة نقل ووسادة إضافية للرأس من القماش بالإضافة إلى الوسادة المخملية. تتوفر جميع اكسسوارات Plus أيضًا كملحقات فردية. ويتوفر كابل سماعات متوازن (بسعر 39 يورو سعر البيع بالتجزئة المقترح أو 39 دولارًا أمريكيًا سعر البيع بالتصنيف الأدنى) كأكسسوارات اختيارية.
سماعات HD 490 PRO Plus (كما هو مبين في الصورة) تتضمن حقيبة، كابل سماعات إضافي بطول 3 متر، ووسادة رأس من القماش.
"إذا كنت تبحث عن سماعات استوديو تمنحك الشفافية والتحديد الممتاز اللازمين(النهاية)
للصور يرجى الدخول إلى الموقع التالي:
https://sennheiser-brandzone.com/share/c6dn9iYqTt4a54WJ8sZH
Urvashi Kadam
The Revelation Consultancy DMCC
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