مصممة للتعامل مع تعقيدات الإنتاج الموسيقي اليوم سماعات الرأس الاستوديو المرجعية Sennheiser HD 490 PRO من سنهايزر

إذا قارنت إنتاجات الموسيقى الحالية مع تلك من عشرة أو عشرين عامًا مضت، ستلاحظ كيف غيّرت زيادة قوة الحوسبة بشكل هائل والتشغيل التلقائي للمعلمات المعقدة طريقة صنع الموسيقى،” — جيمي لاندري، مدير فئة السوق للآلات الموسيقية في سنهايزر.