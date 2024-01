Markteinführung des WeldSaver™ 6 mit eVac™ Kühlmittelrückzugsmodul für das Roboterschweißen in der Automobilindustrie

MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, USA, January 23, 2024 / EINPresswire.com / -- Proteus Industries Inc. , ein führender Anbieter von Geräten zur Wasserregulierung für Roboterschweißanwendungen in der Automobilindustrie, hat das eVac™ Kühlmittelrückzugsmodul für seine WeldSaver™ 6-Produktlinie vorgestellt.Mit dem eVac Kühlmittel-Rückzugsmodul erhält das bewährte WeldSaver 6-Gerät von Proteus eine neue Steuerungsebene für die Durchflussregelung und Leckerkennung. Aufgrund der firmeneigenen Technologie evakuiert das eVac-Modul kontinuierlich den Kühlkreislauf der Schweißzange während eines Kappenwechsels oder eines Kappenverlustes. Dies ist eine enorme Verbesserung gegenüber konkurrierenden Geräten, die nur eine begrenzte Menge Wasser aus dem Kreislauf zurückziehen können. Seit mehr als 25 Jahren ist der Proteus WeldSaver das führende Gerät zur Wasserregulierung in der Automobilschweißtechnik, das schnell und zuverlässig Änderungen in der Strömungskontinuität erkennt, die durch ein langsames Leck, den Verlust einer Schutzkappe, einen geplatzten Schlauch oder ein anderes katastrophales Ereignis entstehen. Durch die Ergänzung mit dem eVac Coolant Retraction Module ist das Gerät ideal für die Kombination mit automatischen Kappenwechslern geeignet, da es kontinuierlich Wasser aus dem Kühlkreislauf zurückzieht und so verhindert, dass Kühlmittel auf teure Geräte und den Boden der Bohrlochzelle gelangt.Die intelligente Leck-ErkennungDer patentrechtlich geschützte Leckerkennungs-Algorithmus des WeldSaver 6 mit eVac erkennt schnell Änderungen der Strömungsgeschwindigkeit, die echte Lecks von druck-, temperatur- und bewegungsbedingten Effekten unterscheiden, und identifiziert einen Leckzustand innerhalb von 0,3 Sekunden. Bei Verlust einer Kappe oder einem anderen Leck signalisiert der WeldSaver sofort eine Zustandsänderung, um den Schweißprozess zu stoppen, während er gleichzeitig ein angeschlossenes Absperrventil schließt und kontinuierlich Wasser aus dem Kühlkreislauf zurückzieht.Laut Mark Nicewonger, CTO von Proteus Industries und Erfinder des WeldSaver und des eVac, "ist der WeldSaver 6 mit dem eVac-Kühlmittel-Rückzugsmodul ein weiterer Meilenstein in der Innovationstätigkeit von Proteus Industries und der Unterstützung unserer Kunden im Bereich des Roboterschweißens in der Automobilindustrie. Das Modul kann sich bereits nach einmaligem Einsatz bezahlt machen, da es den Ausschuss an Schweißnähten reduziert, die Stillstandszeiten der Zelle verkürzt und die teure Ausrüstung für den Kappenwechsel und andere Schweißzellen schützt. Wir sind begeistert, unseren bestehenden und neuen Kunden auf der ganzen Welt diese verbesserte Fähigkeit anbieten zu können".Informationen über Proteus IndustriesProteus Industries Inc. ist ein privates, ISO 9001:2015-zertifiziertes Unternehmen mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, und einer Entwicklungsabteilung in Ho Chi Minh City, Vietnam. Das Unternehmen wurde 1978 von Jon Heiner gegründet und ist ein führender Hersteller von Flüssigkeitsdurchflussschaltern, Messgeräten, Sensoren und Steuerungssystemen für die Halbleiter-, Medizin-, Automobil- und Industriemärkte.Weitere Informationen über Proteus Industries, Inc. finden Sie unter proteusind.com.

WeldSaver™ 6 with eVac™ Coolant Retraction Module