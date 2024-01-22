Long Ridge EB-5 project Received I-956F approval from USCIS CanAm Enterprises, a leading EB-5 Regional Center operator

美國移民局根據 EB-5 改革與誠信法案批准了 CanAm 的 Long Ridge 鄉村地區項目

「這項批准證實了 移民局的承諾，即按照 RIA 規定的鄉村地區 EB-5 投資優先處理時間，同時仍堅持該計劃的高標準。」” — CanAm首席營運長 Christine Chen

TAIPEI, TAIWAN, TAIWAN, January 23, 2024 /EINPresswire.com/ -- 美國美加企業（“CanAm”）很高興地宣布，美國公民及移民服務局（以下簡稱“移民局”），於2024 年1 月11 日，批准了 CanAm 賓夕法尼亞區域中心Long Ridge天然氣井開發項目的 I-956F 申請表（“商業企業投資批准申請表”）。這是自2022 年EB-5 改革與誠信法案(”RIA”) 設立了新的簽證類別以來，CanAm 首次獲得「鄉村地區」項目的I-956F表格批准，並於短短的5個月內時間就獲得批准了！ 這個項目1.152 億美元的 EB-5 貸款將提供給 Long Ridge Energy & Power公司，用於在西維吉尼亞州建造和開發 14 口天然氣生產井。 EB-5 投資將支援平台建設和相關基礎設施、天然氣井的鑽探和完井、將天然氣井口與附近現有管道連接以及油井的持續運作。

「這項批准證實了 移民局的承諾，即按照 RIA 規定的鄉村地區 EB-5 投資優先處理時間，同時仍堅持該計劃的高標準。我們為 Long Ridge 項目的所有投資者感到非常高興，並很自豪能夠交付另一個滿足美國移民局所有要求的優秀 EB-5 項目，」CanAm首席營運長 Christine Chen 說。

「2024年初就收到這樣的好消息真是太棒了！Long Ridge 項目是 CanAm 致力於向市場提供高品質 EB-5 項目的另一個好例子。我們為我們的投資者感到高興，並期待今年與他們一起慶祝更多的里程碑。現在EB-5 行業真是鴻運當頭。」CanAm 總裁兼執行長 Tom Rosenfeld 說道。

過去 20 年來，CanAm 已為超過 65 個 EB-5 項目籌集了超過 30 億美元的資金。迄今為止，我們的項目已成功返還 22.6 億美元，投資家庭共收到了 15,000 多張有條件綠卡和 8,100 多張永久綠卡。我們很自豪能夠成為一流的 EB-5 區域中心營運商，為業界樹立卓越標準。

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關於 EB-5 投資移民計劃

EB-5 投資移簽證計劃由美國公民及移民服務局(USCIS) 管理，為合格的外國投資者及其家庭成員提供提供有條件綠卡的機會，以吸引他們在美國高失業率地區的開發項目投資80 萬美元，並為當地創造就業機會。新的 2022 年 EB-5 改革與誠信法案於 2022 年 5 月 14 日生效，制定了一系列誠信和其他規則來鞏固EB-5 計劃。

關於 CanAm 企業

CanAm Enterprises 在美國和加拿大促進移民相關投資方面擁有三十多年的經驗，並且擁有良好的成功記錄。 CanAm 以爲超過65 個企業提供融資，總額高達 30 億美元，贏得了信譽和信任的聲譽。迄今為止，CanAm 已向 4,500 多個家庭返還了超過 22.6 億美元的 EB-5 資本。

CanAm 管理著多個美國移民局指定的跨多個州的區域中心。欲了解更多信息，請訪問 www. canamenterprises.com。



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