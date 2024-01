AI Neemt Helft Banen Callcenters Over, Kabinet Vreest Banenverlies En Stuurt Aanbiedingsbrief Naar Kamer

ROTTERDAM, NETHERLANDS, January 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Vandaag stuurde de regering “de Aanbiedingsbrief (overheidsbrede) visie op generatieve AI” met de onderstaande kernpunten (bijlage).De Rotterdamse startup ondernemer Tijmen van den Elzen (25) vertelt om 17:45 in de uitzending van RTLZ over de impact die AI heeft op de arbeidsmarkt en zijn visie op AI in de toekomst.Zijn startup Engaige bouwt emotioneel intelligente klantenservice teams, die beter presteren dan menselijke medewerkers. Launching customer HelloPrint neemt daarom afscheid van 60 van de 100 medewerkers, een kans of bedreiging?Tijmen zou graag zijn verhaal vertellen, vragen beantwoorden of een interview geven. Foto’s en video’s zijn rechtenvrij te gebruiken en een bezoek aan Engaige is mogelijk en je kunt direct contact opnemen met Tijmen voor vragen of een interview.Quote Tijmen: “We bouwen volledig autonome agents. Die kunnen alles doen wat menselijke agents ook kunnen; ze zijn volledig getraind op alle bedrijfsdata, op alle processen, op alle protocollen. Maar ook op de brand guides, op historische conversaties etc. En die agents worden steeds slimmer, want: ze blijven veel langer dan een menselijke agent (gemiddeld 6-9 maanden), ze zijn nooit ziek, ze hebben geen humeur etc. En belangrijk: ze zijn er altijd; 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. En dus ook in piek periodes, met Black Friday, kerst etc. Met Engaige zijn we de enige AI tool die écht complexe automatisering voor serieuze bedrijven bouwt.”Kernpunten (de Aanbiedingsbrief (overheidsbrede) visie op generatieve AI):Maatschappelijke dialoog en samenwerking zijn cruciaal voor de impact van generatieve AI.Bestaand beleid en wet- en regelgeving bieden al enige basis, met prioriteit voor verantwoorde AI.De Europese AI-verordening speelt een sleutelrol in regulering, met aandacht voor transparantie en toezicht.Nederland streeft naar een leidende rol in verantwoorde ontwikkeling en gebruik van generatieve AI.Overheidsbrede visie benadrukt waarden, inclusiviteit, en duurzaamheid in het gebruik van generatieve AI.Over EngaigeEngaige ontwikkelt AI gedreven software die klantenservice teams tot 80% efficiënter maakt. Door de inzet van emotioneel intelligente AI agenten worden teams efficiënter, zijn ze altijd bereikbaar en kunnen ze piek druktes aan, resulterend in hogere klanttevredenheid en significant lagere kosten.Engaige richt zich op grotere MKB klanten, organisaties en corporates die grote impact op hij klanten operatie willen maken in de sectoren e-commerce, reizen, financiële dienstverlening, mode en diensten.Engaige richt zich op grotere MKB klanten, organisaties en corporates die grote impact op hij klanten operatie willen maken in de sectoren e-commerce, reizen, financiële dienstverlening, mode en diensten.