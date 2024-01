Kognic 日本市場に参入開始

自動運転向けデータセット・マネジメントの世界シェア確保へ向けて

Kognic is helping traditional manufacturers make the transition to becoming software-driven technology innovators, with data as a key element of product value.” — Daniel Langkilde, Co-founder and CEO, Kognic

TOKYO, JAPAN, January 24, 2024 / EINPresswire.com / -- 自動運転など、高い安全性が求められるAI向けのデータセットマネジメント・ツールのリーディングカンパニーとして知られるKognic社が日本市場の本格参入を開始すると発表しました。発表は同社が出展している東京ビッグサイトで開催中の Automotive World 2024展示会で行われました。Kognicは今まで欧州を中心に自動運転やロボット向けの高度かつ高い安全性が求められるAI向けのデータセットマネジメント・ツールを提供してきました。同社のプラットフォームはQualcomm, Bosch, Continental, Zenseactなど、ADASや自動運転をはじめとする先進技術を開発する多くの企業に採用されています。高まるAI開発用データマネジメント・ソリューションの需要に応えるため、Kognic社はこれまで多くの先進技術系の会社で日本市場の参入実績を持つTsuneki Kaiho氏をアジア方面の営業責任者として採用。同氏はこれまでフィンランドのLv4自動運転を開発するSensible 4のカントリーマネージャーを勤め、日本及びアジア太平洋地域での事業開発や支社を設立。それ以前は日本の自動運転の運行サービスを行うBOLDLYやミラーで世界的シェアをもつドイツのSMR Automotiveでマネジメント職を歴任。「大きな転換期を迎えている自動車業界において、Kognicはデータそのものが大きな商品価値を持つソフトウェアベースのイノベーション・カンパニーに変われるよう、多くのお客様のお手伝いをしております。海保さんのような業界のトップタレントを採用することは欧州で築き上げた基盤を強めるだけでなく、世界への進出を加速する上で非常に重要です。今後は日本のOEMやサプライヤーの皆様に上質なサービスを届けられるよう全力を尽くして参ります。」と創業者兼CEOのDaniel Langkildeはコメントしております。プレスリリースやその他のKognicに関するお問い合わせ先 https://www kognic .com/.About KognicFounded in 2018 by pioneering engineering physicists working in the field of Deep Learning, Kognic is taking on the most challenging area in Machine Learning: the quest to help machines reliably make sense of a messy, chaotic, and unstructured world. Kognic’s dataset management platform is a critical solution in industries such as Automotive, Robotics, Manufacturing and Fulfilment to deliver trusted, high-performance AI applications. Kognic is headquartered in Sweden with teams in Germany, Eastern Europe, the USA and Japan serving global enterprise customers. For more information, please visit https://www.kognic.com/ ###