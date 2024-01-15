هايسنس تستعرض مجموعة من أبرز منتجاتها المبتكرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024
دبي, الإمارات العربية المتحدة, January 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- كشفت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن رؤيتها المبتكرة ومجموعة من المنتجات الذكية والحديثة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 في لاس فيجاس. واستعرضت العلامة منصة كونيكت لايف الذكية والشاشة التي تعمل بنظام فيدا للارتقاء بطريقة تفاعل المستهلكين مع منازلهم. كما نجحت العلامة في الجمع بين التكنولوجيا القائمة على سيناريوهات الاستخدام مع تلبية الحاجات اليومية للمستهلكين، سواء كان ذلك من خلال الترفيه باستخدام شاشات ULED X أو الشاشات الذكية في المطبخ.
العلامة تستعرض منصة كونيكت لايف الذكية والشاشة التي تعمل بنظام فيدا للارتقاء بطريقة تفاعل المستهلكين مع منازلهم
وشهد المعرض السنوي الذي انطلق الثلاثاء لمدة أربعة أيام استعراض العلامة لشاشاتها الذكية المخصصة للترفيه، مثل شاشة Canvas وشاشة 98UX بتقنية Mini LED وشاشة 75UX الأقل سماكة بتقنية Mini LED، فضلاً عن شاشة 110UX الحائزة على جائزة الابتكار من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية. كما كشفت هايسنس عن مستقبل المطابخ الذكية مع ثلاجة ProChef@Home الممتازة والمزودة بأربعة أبواب وبتقنية VersaTemp Zone، إلى جانب غسالة الصحون الذكية والمدمجة الحائزة على جائزة معرض التكنولوجيا الاستهلاكية والمزودة بتقنية Autodose & AutoDry.
وتتوفر منتجات هايسنس في أكثر من 160 دولة، وتحظى بدعم أكثر من 66 شركة ومكتب على مستوى العالم، و34 مجمع صناعي و25 مركز بحث وتطوير، حيث حققت الشركة نمواً استثنائياً خلال السنوات العشرة الماضية وواصلت استخدام تقنيات العرض لتلبية متطلبات المستهلكين. وتلبي العلامة مختلف احتياجات الحياة اليومية في المنازل والمكاتب والصفوف والمستشفيات والملاعب والسيارات، على أرض الواقع أو من خلال حلول الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
وترتقي هايسنس بشاشات LED من خلال إطلاق شاشة 110UX الذكية الحاصلة على جائزة معرض الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تتميز الشاشة بتقنية Mini LED مع مستويات سطوع استثنائية تصل إلى 10,000 شمعة، لتضمن مستويات عالية من الدقة والأداء عن طريق دمج أكثر من 40 ألف منطقة إضاءة خلفية، مع شاشة واسعة قياس 110 بوصة وتقليل تسرب الإضاءة الخلفية ورفع شدة التباين.
وتركز العلامة بشكل رئيسي على الترابط بين شاشاتها الذكية ونظام التشغيل المبتكر لتضمن تجربة محتوى سلسلة للمستخدمين.
وحصلت غسالة الصحون الموثوقة من هايسنس على جائزة الابتكار من معرض الإلكترونيات الذكية لعام 2024، حيث تتميز بتقنية Autodose & AutoDry وتتيح للمستهلكين وضع أطباقهم واختيار برنامج مع تحديد كمية المنظفات السائلة المستخدمة بشكل تلقائي من أجل توفير تنظيف مريح وسهل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نؤكد مواصلة التزامنا بتوفير منتجات ذكية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة للارتقاء بقطاع المنتجات الاستهلاكية والمنزلية. ويعكس فوزنا تفاني فريق البحث والتطوير لدينا الذين ساهموا في تصنيع هذه المنتجات لتلبية المتطلبات المتنوعة للمستهلكين مع الحفاظ على جمالية المنتج".
وتواصل العلامة تقديم منتجات متوافقة مع بروتوكول ماتر، بما في ذلك أحدث مكيف النافذة Auto Louver الذكي، إلى جانب عرض العديد من أجهزة إدارة الطاقة الذكية مثل الغسالة/المجفف الذكي وأجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، فضلاً عن الابتكارات في شاشات ULED X وأجهزة المطبخ الذكية.
وتولي هايسنس اهتماماً خاصاً بقسم أجهزة تلفزيون الليزر الخاص بها مع مجموعة من الأجهزة المعتمدة على جهاز عرض قصير المدى؛ حيث يوفر تلفزيون8K Sonic Screen الليزري الرائد دقة 8K لا مثيل لها وصوتاً سينمائياً من خلال شاشته، ويضم أكثر من 100000 وحدة صوت. كما يوفر تلفزيون الليزر القابل للدوران جهاز عرض أنيق ومتكامل قصير المدى للغاية وشاشة لا تتأثر بالضوء المحيط، ممّا يؤكد التزام هايسنس بالارتقاء بمعايير الابتكار والجودة التي تعزز مكانتها كشركة رائدة في القطاع.
Nour Ibrahim
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