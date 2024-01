SAS og Pointspay indgår aftale om at lancere ny løsning indenfor loyalitetsmarketing og betalinger

Pointspay introducerer en nem måde for SAS EuroBonus-medlemmer at indsamle og bruge EuroBonus-point på i deres daglige shopping.

ZURICH, SWITZERLAND, January 9, 2024 / EINPresswire.com / -- SAS, Skandinaviens førende flyselskab, har indgået et femårigt strategisk partnerskab med Pointspay , den innovative globale loyalitetsmarketing- og betalingsplatform, for at frigøre værdien af deres EuroBonus frequent flyer-program for medlemmer, flyselskabet og deltagende forhandlere.Pointspay-platformen, der i første omgang lanceres i Norden, gør det muligt for EuroBonus-medlemmer nemt at indsamle og bruge EuroBonus-point, når de foretager køb online, hvor de blot behøver at vælge SAS EuroBonus som betalingsmetode ved checkout. Derudover kan medlemmer vælge at betale med en kombination af point og kortbetaling via Pointspays patenterede point-plus-cash-slider.SAS EuroBonus-medlemmer får fleksibilitet til at optjene og bruge point hos en række forhandlere i Norden. Dette partnerskab vil give medlemmerne mulighed for at spare penge, tilføje flere måder at indsamle og bruge point på og fremskynde deres mulighed for at blive belønnet med en billet eller opgradering til deres næste rejse.Takket være dette nye partnerskab kan forhandlere i hele Norden generere nye indtægter, øge deres synlighed, få engagerede kunder og skabe positive brandassociationer ved at blive integreret i et førende globalt loyalitetsprogram. Lanceringen af SAS EuroBonus-betalingsmetoden er gjort mulig gennem Pointspays e-handelspartnere Magento, Open Cart og WooCommerce, og betalingspartnerne som Nets, en del af Nexi Group, som integrerer deres platforme med Pointspay, hvilket giver deres forhandlere mulighed for at tilbyde og acceptere SAS EuroBonus-point som betaling i deres checkouts.Paul Verhagen, EVP og Chief Commercial Officer i SAS, har dette at sige: "Vi er glade for at kunne annoncere dette partnerskab med Pointspay, et samarbejde, der giver vores medlemmer mulighed for nemt at samle og indløse point på tværs af en bred vifte af onlineforhandlere. Denne integration lover en problemfri og dejlig kunderejse, der giver en forbedret betalingsoplevelse. Der er ingen tvivl om, at denne synergi vil øge værdien af SAS EuroBonus for vores medlemmer og skabe større engagement og tilfredshed med SAS.”Dominic Hofer, stifter og CEO for Pointspay og Loylogic Group, siger: "Vi glæder os til at samarbejde med SAS EuroBonus om dette banebrydende projekt. Vores transformative Pointspay-platform vil omdefinere loyalitetsoplevelsen for SAS EuroBonus-medlemmer ved at levere øjeblikkelig, intuitiv og problemfri indsamling og brug af point, samtidig med at den skaber yderligere engagement for flyselskabet."Pointspay har igen vist sin evne til at skabe daglig interaktion og engagement med medlemmer af globale loyalitetsprogrammer inden for rejse-, bank- og telekommunikationsbrancherne. Vores patenterede teknologi giver onlineforhandlere stor markedsføringsværdi og gratis betalinger - vi kalder det MarPay™ - og hjælper dem med at øge det rentable onlinesalg. Kombinationen af disse muligheder med vores klare vision for global ekspansion, betyder, at alle, lige fra forbrugere til forhandlere og globale brands, kan se frem til en spændende rejse.”SAS er det seneste flyselskab, der har fået øjnene op for fordelene ved Pointspays betalingsløsning - tidligere på året lancerede Flying Blue, Air France-KLM-koncernens loyalitetsprogram, Flying Blue+ , der gør det muligt for medlemmer, i første omgang i Frankrig og Holland, at samle og bruge Flying Blue Miles, når de handler online.