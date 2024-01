Jedox annonce un partenariat avec b.workshop qui lui permet d'étendre ses services à un plus grand nombre d'entreprises

Jedox a annoncé aujourd'hui son partenariat avec b.workshop intégrateur des solutions ERPs, NetSuite & JD Edwards d’Oracle, depuis 2012.

PARIS, FRANCE, January 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- Jedox, la solution de planification et de gestion de la performance la plus souple qui existe au monde, nommée Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® consacré aux logiciels de planification financière, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec b.workshop intégrateur des solutions ERPs, NetSuite & JD Edwards d’Oracle, depuis 2012.

La plateforme Jedox propose aux utilisateurs une suite logicielle complète puissante de pilotage de la performance et de planification. La solution EPM (Enterprise Performance Management) Jedox facilite la prise de décisions des clients grâce à des prévisions plus fiables et la mise en place de scénarii et de simulations. La solution Jedox leur permet d'obtenir des informations en temps réel sur leurs données tout en simplifiant les processus financiers complexes.

Grâce au partenariat avec b.workshop, Jedox est désormais en mesure d'étendre ses services à un plus grand nombre d'entreprises déjà équipées de solutions ERP.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte où la croissance exponentielle et la diversité des données, provenant de multiples départements au sein des entreprises, sont devenues incontestables.

Pour répondre à cette demande, b.workshop, spécialiste de l'intégration de solutions ERPs, a constaté que disposer d’un outil EPM est devenu la préoccupation majeure pour ses clients. Afin de s'adapter à cette tendance émergente, il était stratégique pour b.workshop de réagir rapidement et de renforcer son offre de services en matière d'intégration aux solutions EPM.

La décision de s'intéresser à Jedox a été motivée par plusieurs facteurs déterminants. La renommée de Jedox pour son expertise, sa capacité d'intégration constatée chez les clients, sa flexibilité à se connecter à différents systèmes ainsi que son approche métier axée sur une compréhension globale des besoins de l'entreprise ont retenu l'attention de b.workshop. La présence régionale de Jedox a également été un atout considérable dans cette évaluation.

« Il y a plusieurs éléments qui nous ont séduits dans le choix de la solution Jedox comme partenaire :

• Grâce à son puissant ETL intégré, la transformation de la donnée est grandement facilitée.

• La flexibilité et la personnalisation vont nous permettre d’adapter les modèles de planification et de reporting en fonction des besoins spécifiques de nos clients.

• L'add-in Excel est très apprécié des utilisateurs. Les rapports peuvent être créés du web vers l’add-in excel et inversement.

• Une offre complète pour la prise de décisions stratégiques en entreprise, la budgétisation, la prévision et le reporting (Financier, RH ou encore Opérationnel).

Tous ces éléments vont nous permettre d’offrir à nos clients un outil SaaS qui va les accompagner au plus près de leurs besoins, d’évoluer en même temps que leur croissance et tout cela avec une facilité d’appropriation pour les utilisateurs finaux ! » souligne Eric Faure, Directeur associé b.workshop.

Finalement, ce partenariat permet à b.workshop de diversifier ses activités en se positionnant désormais en tant que revendeur et intégrateur de la solution Jedox.

« Choisir Jedox comme partenaire EPM, pour nous c’était avant tout une cohérence vis-à-vis de notre ADN. Jedox c’est un produit innovant et collaboratif, ce qui correspond à nos valeurs. Nous sommes également persuadés que cet outil va contribuer à notre engagement de satisfaction clients en leur apportant un produit adapté à leurs besoins et une solution complémentaire de nos autres offres. » déclare Eric Faure, Directeur associé b.workshop.

A propos de b.workshop

b.workshop accompagne ses clients dans leur transformation digitale grâce à l’intégration des solutions ERPs : NetSuite & JD Edwards d’Oracle depuis 2012.

En veille constante, les experts b.whorkshop travaillent sur l’amélioration et l’enrichissement de des offres pour anticiper et répondre aux enjeux de demain des entreprises.

Dans ce but, b.workshop a développé des offres de gestion de trésorerie (Kyriba), de dématérialisation de factures (Esker) ou encore d’EPM telle que la solution Jedox.

Aujourd’hui, b.workshop compte 80 abeilles et 4 agences en France : Paris, Lyon, Nantes et Marseille.

https://bworkshop.fr