DelphianLogic et ses partenaires remportent 10 Diamond Awards aux LearnX Live Awards 2023.

PUNE, MAHARASHTA, INDIA, January 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- DelphianLogic annonce avec fierté son exceptionnelle réussite au programme de remise des prix LearnX Live 2023.

Pour son entrée remarquée, DelphianLogic a remporté avec ses partenaires prestigieux (Schindler Group, Roche et Zurich Commercial Insurance), un impressionnant total de 10 Diamond Awards, reconnaissant la contribution exceptionnelle dans le domaine de l'apprentissage et du développement professionnel.

Les LearnX Live Awards, sont reconnuspour célébrer l'excellence dans l'apprentissage numérique. Ils récompensent les organisations réussissant à inspirer et engager les apprenants en offrant des des solutions d'apprentissage de pointe.

L'événement 2023 a été le témoin de l'excellence combinée de DelphianLogic et de ses prestigieux partenaires, les plaçant au sommet de la liste des lauréats.

Les 10 Diamond Awards remportés par DelphianLogic et ses partenaires, dans plusieurs catégories aux LearnX Live Awards 2023,reflètent leurs réalisations exceptionnelles, quête incessante d'excellence des organisations et leur volonté de créer des parcours d'apprentissage impactants et durables.

"Nous sommes incroyablement honorés d'avoir reçu 10 Diamond Awards aux LearnX Live Awards", a déclaré Saurabh Ganguli, PDG de DelphianLogic. "Ces récompenses témoignent de l’engagement et du caractère innovant de nos équipes, travaillant ensemble pour remodeler le paysage de l'apprentissage et du développement professionnel, ainsi que de l'état d’esprit collaboratif entre DelphianLogic et nos partenaires estimés, Schindler Group, Roche et Zurich Insurance."

Obsédés par la recherche d'expériences d'apprentissage plus intelligentes, DelphianLogic et ses partenaires poursuivent leur quête de l’état de l’art. Grâce à leur expertise collective et à leur engagement, ils visent à redéfinir continuellement la norme de l'industrie du Learning et à continuer de révolutionner la manière dont les organisations renforcent les compétences et transforment leurs équipes .

Voici un aperçu des projets DelphianLogic récompensés :

Le partenariat de DelphianLogic avec Roche a permis de remporter quatre Diamond Awards dans les catégories suivantes :

· Roche – Hungry Birds pour le meilleur design d'eLearning (Jeux)

· Roche – Plateforme An Apple a Day pour la meilleure technologie d'apprentissage et de talent (Écosystème d'apprentissage numérique)

· Roche_RMD Onboarding Game pour le meilleur design d'eLearning (Jeux)

· Roche_RMD Onboarding Game pourla meilleure induction/intégration

En collaboration avec Schindler Group, DelphianLogic a remporté cinq Diamond Awards dans les catégories suivantes :

Schindler Rollout-in-a-box :

· pour le meilleur modèle d'apprentissage (Blended),

· le meilleur écosystème d'apprentissage numérique (DLE)

· la meilleure formation sur les connaissances produit.

Schindler Digital Marketing Academy pour :

· le meilleur modèle d'apprentissage (Blended)

· le meilleur apprentissage et développement.

En partenariat avec Zurich Insurance, DelphianLogic a remporté un Diamond Award pour leur travail collaboratif dans la catégorie : meilleur modèle d'apprentissage (Blended), avec le programme « Formation de base Zurich Business Interruption

Une équipe expérimentée d'experts de l'industrie, d'analystes indépendants de LearnX et d’executiveaccomplis ont évalué attentivement les candidatures

Selon les scores, les inscriptions sont évaluées comme suit :

● 45 à 50 points – Lauréat du platine – 7 étoiles LearnX

● 40 à 44 points – Lauréat du diamant – 6 étoiles LearnX

● 35 à 39 points – Lauréat de l'or – 5 étoiles LearnX

● 30 à 34 points – Lauréat de l'argent – 4 étoiles LearnX

● 25 à 29 points – Lauréat du bronze – 3 étoiles LearnX

Les participants qui marquent 25 points ou moins ne sont pas catégorisés.

Les champions des LearnX Live Awards ont été célébrés lors du sommet LearnX de deux jours les 21 et 22 novembre 2023 au Melbourne Convention Centre.

À propos de DelphianLogic

Le monde entier fonctionne avec du SMART. Mais nous sommes en quête de plus intelligent.

Pour tout ce qui concerne l'apprentissage, simplifié, mieux fait. Pour repousser les limites des solutions d'apprentissage efficaces et les transformer en solutions exceptionnelles. Pour cette étincelle qui fait de nous une entreprise primée de solutions d'apprentissage et un partenaire d'organisations mondiales. Pour ce juste équilibre. Le Plus Intelligent.

Bienvenue chez DelphianLogic. Expérience Smarter!

Vous avez des besoins variés. Nous avons des solutions variées.

Expériences d'apprentissage pour vous aider à offrir des programmes et des interventions d'apprentissage en tant qu'expériences engageantes, racontant une histoire et laissant une empreinte durable.

Services délégués de Learning (Managed Learning Services) pour vous aider à développer votre capacité et vos ressources en L&D, et donner des ailes à votre vision et à vos stratégies L&D à moyen et long terme.

Learning as a Service pour vous aider à fournir de l'apprentissage en tant que service à vos employés, à l'entreprise étendue, aux clients et à d'autres publics grâce à une solution clé en main pour tout ce qui concerne l'apprentissage avec une solution à 360 degrés qui est économique, s'intègre rapidement et est adaptée à vos besoins.

Avec une expérience de plus de 100 clients Fortune/Global satisfaits, plus de 1800 projets réussis, une équipe de 300 personnes expertes et expérimentées, et une forte reconnaissance de toute l'industrie pour l’excellence et les résultats que nous offrons.

À propos de LearnX Live

LearnX®, est une agence de gestion d'événements professionnelle (Est.2007) qui œuvre pour amplifier l'impact de l'apprentissage et du développement des talents et des technologies de soutien. Des milliers de candidatures ont été jugées, entraînant une reconnaissance professionnelle et influençant positivement plus de 1,5 million de personnel talentueux, dans de nombreux pays.Depuis 2008, les classements des LearnX® Awards supplante les attentes avec une forte augmentation des candidatures de haute qualité du monde entier. Les LearnX® Awards sont un programme de remise de prix international qui reconnaît plusieurs domaines de l'apprentissage et du développement des talents dans les secteurs de l'entreprise, de l'éducation, du public et à but non lucratif dans le monde entier. Les demandes de prix sont évaluées par des juges indépendants selon un ensemble de critères via une grille de notation basée sur le mérite, et non de manière comparative. Les LearnX® Awards sont l'accréditation la plus prisée dans le monde de l'apprentissage, du développement des talents et des compétences - remporter un LearnX® Award est une reconnaissance de la qualité de l'apprentissage et du talent.