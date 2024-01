㈱Mayflower Entertainment、RPG経営シミュレーションゲーム「アンビル・サガ (Anvil Saga)」正式日本語版リリース

Share This Article

自分だけの夢の鍛冶屋を作ろう

RPG経営シミュレーションゲーム「アンビル・サガ(Anvil Saga)」、PC(Steam)にて正式日本語版リリース

EUNPYEONG-GU, SEOUL, KOREA, January 9, 2024 / EINPresswire.com / --㈱Mayflower EntertainmentはHeroCraft PCと共に2023年12月29日 RPG経営シミュレーションゲーム、「アンビル・サガ(Anvil Saga)」をPC(Steam)に日本語版正式リリースしたことを発表した。㈱Mayflower Entertainmentは正式リリース前に日本の販売ライセンスを獲得し、早期アクセス後、正式ローカルゼーションとマーケティングなどの全般的なサービスを提供した。正式リリース版は不具合改善と共にアーサーの最後のストーリー、新しいメカニズム、疫病などが追加された。「アンビル・サガ(Anvil Saga)」は百年戦争を背景に鍛冶屋を営むRPGコンテンツが加味された経営シミュレーションゲームで、全ての選択はストーリーとプレイに影響を及ぼす。プレイヤーは時々刻々変化し、挑戦であふれる世界で倒れている鍛冶屋を復興しなければならない!地域以内の盗賊、聖職者だけではなくフランスとイングランドの兵士たちまで客として迎え、それぞれの個性的な職員たちを管理し、施設と道具をアップグレードしてさらによい商品を作り、鍛冶屋を営み、大手たちの目を引いてみよう。そして何より大事なのは斬首されないのだ。プレイヤーは段々難しくなる注文を解決し、適切な家具と置物で飾ることが出来る。また、客とNPCとの関係、決定が重要であり、段々大きくなる鍛冶屋を保護とボーナスをもらえるのは各派閥との連帯を通じて名声を維持しなければならない。また、それぞれのスキル、給料、要求事項、性格が違っている職員たちを管理しよう。特殊施設を建てて、便宜施設と置物で幸福度を維持しなければならない。ゲームを解決したHeroCraftはKing of Dragon Pass、Tempestなど、主にRPG、アクション、戦略PCゲームの開発元・パブリッシャーだ。現在Revival: Recolonization、Heart Abyss、Deck of Souls、Anvil Saga、Catizens, Union of Gnomesのパブリッシャーを担当している。

