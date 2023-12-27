هايسنس تنال شهادة البصمة الكربونية للمنتج من مؤسسة تي يو في راينلاند عن الغسالة وآلة التجفيف من سلسلة هايسنس 5 إس
دبي, الإمارات العربية المتحدة, December 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- أعلنت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن حصولها على شهادة البصمة الكربونية للمنتج عن الغسالة وآلة التجفيف التي أطلقتها ضمن سلسلة هايسنس 5 إس، وحصول قسم الغسالات لدى هايسنس على شهادة البصمة الكربونية للشركات. وجاء هذا الإعلان على لسان السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا، في أعقاب النجاح الباهر الذي حققته دبي في استضافة مؤتمر الأطراف كوب 28.
وتستند الشهادتان المرموقتان الصادرتان عن مؤسسة تي يو في راينلاند، مزود الخدمات الفنية الرائد على مستوى العالم، إلى معايير شهادتي الآيزو 14067 و3-14067. وتعاونت هايسنس مع تي يو في راينلاند لحساب نطاق البصمة الكربونية للمنتج في مختلف مراحل الإنتاج، بما يشمل الحصول على المواد الخام ومُعالجتها وتصنيع المنتجات الممتازة والتوزيع والاستخدام وإعادة تدوير النفايات، وذلك بهدف الامتثال للمعايير التي تحددها شهادة الآيزو 14067.
وحصلت هايسنس على بيانات البصمة الكربونية الخاصة بمرحلة الإنتاج والتصنيع من خلال تطبيق تقنيات نمذجة البيانات لجمع البيانات من هايسنس ومورديها ثم فرزها والتحقق منها. وفي المقابل، تمكنت الشركة من تحديد إحصائيات البصمة الكربونية لمرحلة الاستخدام في عدد من دول التصدير المستهدفة باستخدام معايير اختبار استهلاك المنتج للطاقة، بما في ذلك معايير EU No 2019/2023 وEN 60456:2006+A11:2020 وEN IEC 62512:2020+A11:2020.
وتؤكد شهادة البصمة الكربونية للمنتج على القدرات الاستثنائية في توفير الطاقة لدى الغسالة وآلة التجفيف من سلسلة هايسنس 5 إس، وهو ما يُسهم في تقليل فواتير الكهرباء وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتفق مع تصنيف كفاءة الطاقة في الاتحاد الأوروبي من الفئة (أ). وتأتي الغسالة وآلة التجفيف من سلسلة هايسنس 5 إس في إطار سعي الشركة لتلبية تطلعات العملاء والارتقاء بمستويات المعيشة، حيث تتضمن أحدث الابتكارات التقنية وتقدم أعلى معايير النظافة وسهولة الاستخدام، انطلاقاً من رسالة هايسنس المتمثلة في شعار "غسيلٌ ذكي، لحياةٍ مريحة". كما تلتزم هايسنس بتطبيق مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب الإنتاج، بما في ذلك اعتماد تصاميم منخفضة الانبعاثات الكربونية في تغليف المنتجات، واستخدام مواد صديقة للبيئة ومُعاد تدويرها ومنخفضة الانبعاثات في التصنيع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحرص في هايسنس على تسخير أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الاستدامة لتوفير منتجات عالية الجودة وموفرة للطاقة تدعم سعيهم لحماية البيئة. وتؤكد الشهادتان الأخيرتان الصادرتان عن تي يو في راينلاند التزامنا الراسخ في الحد من بصمتنا الكربونية. ونتطلع لمواصلة المساهمة في بناء مستقبل مشرق للكوكب من خلال التركيز على جوانب الاستدامة في منتجاتنا وعملياتنا التشغيلية في المرحلة المقبلة".
وأجرت تي يو في راينلاند عملية تحقق شاملة بالاعتماد على عدة مصادر مستقلة لقياس البصمة الكربونية لشركة هايسنس للغسالات، فحرصت على تحليل الفواتير والبيانات المالية وغيرها من المستندات، إلى جانب تحديد مدى كفاية هذه البيانات وصحتها وموثوقيتها من خلال الجولات الميدانية وتفتيش تقارير البيانات الصادرة عن المخزون الداخلي، والفحص الدقيق لجميع مصادر الانبعاثات.
كما أجرى قسم الغسالات في شركة هايسنس عملية جرد كاملة للبصمة الكربونية الناتجة عن جميع وحداته ومنتجاته حتى أكتوبر 2023، ووضع خططاً استراتيجية تضم أربعة مسارات لخفض انبعاثاته الكربونية، تشمل الإدارة والعمليات وسلسلة التوريد والمنتجات الصديقة للبيئة.
وأضاف السيد جايسون أو: "لطالما شكلت مبادئ الاستدامة جزءاً محورياً من قيم هايسنس، وهذا ما ظهر بوضوح عام 2023 بعد نمو أعمالنا التجارية في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في دولة الإمارات التي استضافت مؤخراً مؤتمر الأطراف كوب 28 وأعلنت 2023 عاماً للاستدامة. ونخطط في عام 2024 إلى الاستمرار في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منتجاتنا الموثوقة والحصول على المزيد من الشهادات الصديقة للبيئة".
وتعتزم هايسنس الكشف لأول مرة عن الغسالة وآلة التجفيف من سلسلة هايسنس 5 إس ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024، الفعالية الأبرز على مستوى العالم في مجال تقنية المعلومات، والذي يُقام بين 9 و12 يناير القادم في لاس فيغاس. وإلى جانب شهادة البصمة الكربونية للمنتج، حصلت الغسالة في وقت سابق من هذا العام على جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكار، تقديراً لتصميمها المبتكر الذي يحدد بشكل تلقائي كمية المنظفات اللازمة وفقاً لوزن الغسيل في الحوض، فضلاً عن نظام مراقبة الطاقة الذي يساعد المستهلكين على تحسين استهلاك الطاقة.
Nour Ibrahim
MCS Action FZ LLC
+971 544250187
email us here