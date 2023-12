LES CRÉATEURS PHARES DE KEEP WALKING AFRICA TOP 30 FONT DES APPARITIONS SUR TOUT LE CONTINENT

Les artistes de la nouvelle génération se produisent lors de spectacles festifs du Cameroun à la RDC, du Mozambique à la Côte d'Ivoire

JOHANNESBURG, December 21, 2023 / EINPresswire.com / -- Les créateurs de la liste de Keep Walking Africa Top 30 ont participé à une série d'événements au Cameroun, en RDC et au Mozambique ce mois-ci - et qui se clôturera en Côte d'Ivoire ce décembre - en célébration de leur inclusion dans cette prestigieuse liste.De la liste de Keep Walking Africa Top 30, l'artiste camerounais, Tenor, est apparu lors de l'événement Sundayz à Douala le 3 décembre, tandis que le rappeur Majoos a interprété son succès "Jayah" lors de l'événement Top 30 à 19 Royal, Kinshasa, le 8 décembre.Lors de cet événement, Majoos a reçu une veste bomber Keep Walking Africa Top 30 en édition spéciale des mains des animateurs Josepha Mutund, Yuston Nessy et Queen CEK, tandis que l'ambassadrice de Johnnie Walker en RDC, la rappeuse Sista Becky, a également interprété certains de ses succès, dont "Monsieur le Rap" et "Flip Flop".À Maputo, pendant ce temps, l'artiste de la liste de Keep Walking Africa Top 30, Helio Beats, et l'un des élus de l’édition précédente Top 30, le producteur Ell Puto, sont apparus lors de 'We Love Summer' à Beija Flor, le 9 décembre. Pour terminer l'année, l'actrice camerounaise et créatrice de la liste de Keep Walking Africa Top 30, Nimo Loveline, fera une apparition aux côtés d'une sélection d'artistes panafricains de renom lors de l'événement musical, artistique et lifestyle Mother Africa à Abidjan plus tard ce mois-ci.Initiative innovante de Johnnie Walker™ et de TRACE, la prestigieuse liste annuelle de Keep Walking Africa Top 30, qui en est à sa deuxième année, identifie et reconnaît un groupe sélectionné de créatifs et de visionnaires africains de la nouvelle génération qui font avancer la culture avec audace dans les domaines de la musique, du cinéma, des médias, de la mode et de l'art.La culture africaine se faisant entendre dans le monde entier, la liste de Keep Walking : Africa Top 30 de cette année comprend des artistes et des créateurs de tout le continent - de l'Angola au Bénin, en passant par la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Sud-Soudan, la Tanzanie et la Zambie - tous ayant donné une impulsion pour façonner et faire avancer la culture africaine.C'est une période passionnante pour les créateurs africains et l'industrie créative du continent, avec la production d'une culture extraordinaire. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à ce que la culture africaine continue d'avancer avec audace vers l'avenir", a déclaré Adrian De Wet, directeur du marketing chez Johnnie Walker.#JohnnieWalker #KeepWalking #AfricaTop30NOTES AUX RÉDACTEURS● UNE LISTE COMPLÈTE DES CRÉATEURS, ACCOMPAGNÉE DE COURTES BIOGRAPHIES, EST DISPONIBLE À L'ADRESSE SUIVANTE : https://africatop30.trace.tv L'économie créative africaineKEEP WALKING: AFRICA TOP 30 intervient à un moment où les tendances de l'économie créative de l'Afrique sont extrêmement positives. Les rapports de l'UNESCO indiquent que l'industrie cinématographique encore largement inexploitée de l'Afrique pourrait quadrupler ses revenus pour atteindre 20 milliards de dollars et créer 20 millions d'emplois supplémentaires.À propos de Johnnie WalkerDepuis plus de deux siècles, Johnnie Walker s'engage à faire preuve d'un esprit de progrès et à aller de l'avant. À travers cette innovation, la plateforme KEEP WALKING : AFRICA TOP 30 s'inscrit dans le cadre d'un déploiement mondial continu du prochain chapitre de la campagne emblématique et mondiale Keep Walking de la marque.À propos de TraceLancée en 2003 à la suite de l'acquisition du magazine éponyme, Trace est une plateforme multimédia mondiale consacrée au hip-hop et aux cultures afro-centriques, ainsi qu'à l'émancipation des femmes et des créateurs. Trace s'adresse à plus de 350 millions de fans dans 180 pays, dont 290 millions en Afrique, avec pour mission de divertir et de donner à nos concitoyens les moyens de se lever et de briller.À propos de DiageoDiageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées, avec une collection exceptionnelle de marques dans les catégories des spiritueux, de la bière et du vin. Ces marques comprennent les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.Diageo est une entreprise mondiale dont les produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. La société est cotée à la fois à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO). Pour plus d'informations sur Diageo, nos collaborateurs, nos marques et nos performances, visitez notre site web www.diageo.com . Consultez la ressource mondiale de consommation responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com , pour obtenir des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques.Célébrons la vie, chaque jour, et à tout moment.