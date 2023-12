"Christmas Angel" apparaît comme un chef-d'œuvre délicat, un nouveau single pour piano de Karen Salicath Jamali

The Single Christmas Angel Karen Salicath Jamali Karen Salicath Jamali preforming in Carnegie Hall Sterns Auditorium

Instrumentalement beau, « Christmas Angel » apparaît comme un chef-d’œuvre délicat, qui capture sans effort l’essence de la saison des fêtes.

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, December 20, 2023 / EINPresswire.com / -- Revue musicale Radio Air par André Avanessian :Dans le domaine de la beauté instrumentale, « Christmas Angel » apparaît comme un chef-d’œuvre délicat, une composition pour piano qui capture sans effort l’essence de la période des fêtes. Conçue par les mains expertes de Karen Salicath Jamali , cette pièce enchanteresse tisse un conte musical à la fois intemporel et évocateur. Magnifiquement interprété et bénéficiant d'un arrangement merveilleusement délicat, "Christmas Angel" de Karen Salicath Jamali invite les auditeurs à une expérience d'écoute réfléchie et indéniablement émouvante qui porte à la fois un sentiment de poids émotionnel et une profonde introspection.Le piano, seul conteur de ce récit enchanteur, parle avec une douce éloquence. Dès les premières notes d’ouverture, il évoque des images de paysages enneigés et de la magie tranquille qui s’abat sur le monde pendant la saison des fêtes. Le toucher de Karen est nuancé, chaque frappe est un coup de pinceau sur la toile sonore, peignant un panorama serein qui se déploie avec grâce et élégance."Christmas Angel" dégage un air de simplicité qui dément sa profondeur émotionnelle. La mélodie, tendre et contemplative, danse tels des flocons de neige dans une brise hivernale. Il y a un équilibre délicat entre mélancolie et espoir, comme si les touches du piano traduisaient les émotions d'une tranquille nuit d'hiver en notes de musique. C'est une composition qui incite à la réflexion, invitant l'auditeur à se perdre dans sa douce étreinte.La dynamique de la pièce s’apparente à la montée et à la descente de collines enneigées. Les passages doux et chantants évoquent la tranquillité d'un paysage enneigé, tandis que les moments légèrement plus prononcés reflètent l'excitation joyeuse qui accompagne l'esprit des vacances.La maîtrise de Salicath sur l'instrument est évidente, car elle navigue sans effort dans la tessiture du piano avec un toucher magistral, permettant à chaque note de résonner avec clarté et détermination.Il y a une certaine intemporalité dans cette composition, comme si elle existait dans un espace où les frontières du passé et du présent se brouillent. Il évoque des souvenirs de vacances passées, tout en restant fermement ancré dans le moment présent. C'est un voyage musical qui transcende les contraintes du langage, communiquant un message universel de chaleur et de sérénité."Christmas Angel" est une composition pour piano contemporaine/néo-classique profondément captivante et je suis sûr qu'elle trouvera un fort écho auprès des amateurs du genre.Karen Salicath Jamali Compositrice, pianiste et artiste américaine professionnelle primée à plusieurs reprises, née au Danemark, une artiste distinguée, connue pour son talent aux multiples facettes en tant que compositrice, pianiste et artiste visuelle. Formé à l'Académie royale danoise des beaux-arts, école de design de Copenhague, Salicath est peintre, sculpteur et photographe depuis trois décennies. Ses œuvres lui ont valu une renommée internationale, notamment le prestigieux Oscar Award in Art. Le parcours musical de Karen Salicath Jamali est aussi unique que ses compositions ; suite à une expérience de mort imminente et à un traumatisme crânien en 2012, elle découvre sa capacité innée à jouer du piano, elle est autodidacte. Les années suivantes l'ont vue produire de manière prolifique sept albums et plus de 2 500 compositions, remportant des distinctions et se produisant huit fois en solo au Carnegie Hall avec sa musique."Christmas Angel" promet d'être un ajout intemporel au répertoire musical des fêtes. Le morceau instrumental pour piano mélange harmonieusement les genres classiques, de vacances et d'écoute facile, offrant aux auditeurs une expérience sereine et exaltante.

Christmas Angel