Den Dansk-Amerikanske komponist og pianist Karen Salicath Jamali glæder ferie sæsonen med sin single ‘Christmas Angel”

Kendt for sine æteriske kompositioner og spirituelle melodier pryder højtiden med hendes seneste fortryllende instrumentale single "Christmas Angel”

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, December 18, 2023 / EINPresswire.com / -- Anmeldelse fra Ditto Music London:Den Dansk-Amerikanske komponist og pianist Karen Salicath Jamalis musikalske dygtighed er i centrum i dette easy-listening stykke i julen med " Christmas Angel " det er en musikalsk gave, der er udtænkt i drømmenes rige, et sted, hvor Salicath ofte finder inspirationen til sine fængslende kompositioner. Singlen, der er indspillet tidligt om morgenen på hendes Grand Steinway guldalder-flygel fanger følelsen af ro og magien af vinter sneen daler. Med dette stykke kommer Salicath ind i julestemningen og inviterer lyttere til et sted med indre fred, kærlighed og omsorg.Salicath reflekterer over sine påvirkninger: "Min inspiration kommer fra naturen, min musik kommer i drømme. Jeg har været påvirket, siden jeg var 8 år gammel, hvor jeg spillet klassisk guitar i 16 år under vejledning af en lærer fra Det Kongelige Danske Musikakademi. Jeg spillede stykker af klassiske komponister som Francisco Tárrega, Villa Lobos, Fernando Sor, Federico Moreno Torroba, Manuel Ponce, Chopin, Vivaldi, Bach og mange flere. Disse komponister, som stadig inspirerer mig, har været en del af min sjæl siden barndommen." Karen Salicath Jamali er en fremtrædende kunstner, kendt for sit mangefacetterede talent som komponist, pianist og billedkunstner. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Designskolen i København, har Salicath været maler, billedhugger og fotograf i tre årtier. Hendes værker har opnået hendes international anerkendelse, blandt andet udstillet på Louvre museum i Paris, og modtaget den prestigefyldte Oscar Award in Art. Karen Salicath Jamalis musikalske rejse er lige så unik som hendes kompositioner; efter en nærdødsoplevelse og en hovedskade i 2012, opdagede hun sin medfødte evne til at spille klaver, hun er selvlært. I de efterfølgende år producerede hun syv albums og over 2500 kompositioner, vundet mange anerkende musik priser, og optrådte solo i Carnegie Hall otte gange med sin musik."Christmas Angel" tegner til at blive en tidløs tilføjelse til højtidens musikrepertoire. Det instrumentale klaverstykke blander problemfrit klassisk, ferie- og easy-listening, hvilket giver lytterne en rolig og opløftende oplevelse.Karen Salicath Jamali website - https://kjamalimusic.com/

