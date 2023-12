Google Consent Mode v2: hoe handhaving van privacywetgeving het bedrijfsleven verandert

Google is op weg naar meer privacy bewuste producten en functies

Google Consent Mode v2 voldoet aan wat wetten en gebruikers vragen: een beter gegevensbeheer en meer controle over persoonsgegevens

Na de AVG is het aantal CMP-installaties op websites gestaag gestegen, vooral bij privacy-updates van Big Tech. Delen van de privacysector worden beïnvloed door en beïnvloeden deze veranderingen.” — Andrea Giannangelo, CEO, iubenda

MILAAN, ITALIË, December 18, 2023 / EINPresswire.com / -- Ontwikkelingen rond privacy en gegevensbescherming hebben grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Als we naar de gegevens kijken, zien we dat de pricacywetgeving strenger wordt gehandhaafd, wat samenhangt met zowel nieuwe verantwoordelijkheden als innovaties in het bedrijfsleven. Gegevensbescherming is ook een bepalende factor geworden voor gebruikers, die de voorkeur geven aan bedrijven met een transparante aanpak van gegevensverwerking.Een belangrijk voorbeeld hiervan is Google Consent Mode v2. Door het gebruik van een Consent Management Platform centraal te stellen in zijn advertentieservices, sluit Google aan bij wat zowel wetgevers als gebruikers eisen: een beter gegevensbeheer en meer controle over persoonsgegevens voor de gebruiker.De handhaving van privacywetten wordt strengerPrivacywetten worden strenger gehandhaafd, waarbij gegevensbeschermingsautoriteiten zeer hoge boetes uitdelen. Als we kijken naar de gegevens van de GDPR Enforcement Tracker, zijn er in totaal 1883 boetes uitgedeeld sinds de AVG werd ingevoerd op 25 mei 2018. In de loop der jaren zijn de gegevensbeschermingsautoriteiten ook steeds grotere boetes gaan uitdelen. De hoogste boete tot nu toe werd opgelegd door de Irish Data Protection Commission aan Meta en bedroeg 1.200.000.000 EUR.Als je beter kijkt, zie je een patroon van de hoogste boetes voor enkele van de grootste spelers. Onder de nieuwe Europese digitalemarktenverordening zijn deze bedrijven aangewezen als poortwachters. De digitalemarktenverordening wil zorgen voor eerlijkere concurrentie, en poortwachters zijn grote online platforms die een grote invloed kunnen hebben op de markt waarop ze actief zijn. Tegen maart 2024 moeten de poortwachters verdere maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat eerlijke concurrentie wordt gerespecteerd.Gebruikers letten op hoe bedrijven hun gegevens verwerkenDe handhaving van privacy- en gegevensbeschermingswetten heeft geleid tot nieuwe verwachtingen bij gebruikers, die nu beter opletten hoe hun gegevens door bedrijven worden gebruikt en verwerkt.Uit een recent onderzoek uitgevoerd door Cisco blijkt dat privacy voor 87% van de respondenten een prioriteit is en dat 33% van hen bereid is om actie te ondernemen als het gaat om het beschermen van hun gegevens. Dit percentage loopt op tot 42% bij jongere generaties.Privacywetten worden over de hele wereld positief bekeken en op dit moment zijn er wereldwijd 162 privacywetten. Volgens een ander onderzoek is 57% van de respondenten eerder bereid om een website te gebruiken die laat zien dat aan de AVG wordt voldaan.De opkomende markt van Consent Management PlatformsIn navolging van de vraag naar privacy is er een nieuwe markt ontstaan: de markt van Consent Management Platforms (CMP).Volgens een rapport van Mordor Intelligence zal de wereldwijde markt voor toestemmingsbeheer de komende vijf jaar naar verwachting een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 19,3% laten zien. Meer specifiek werd de markt voor toestemmingsbeheer in 2022 geschat op een waarde van ongeveer $ 0,45 miljard en zal deze naar verwachting in 2030 ongeveer $ 2,02 miljard bedragen, met een groei van 20,4% van 2022 tot 2030.Als onderdeel van deze markt hebben we ook de impact hiervan gemerkt. Van de CEO van iubenda, Andrea Giannangelo:"Na de AVG hebben we een gestage toename gezien in het installeren van CMP's op websites, maar de grote toename van de vraag hangt meestal samen met beleidswijzigingen of nieuwe privacyfuncties van de grootste technologiebedrijven. Sommige delen van de privacy-industrie worden er zeker door gevormd."Hoewel de ontwikkelingen nog in een vroeg stadium zijn, kunnen we ook aannemen dat de nieuwste eisen van Google een grote impact op de markt zullen hebben.Het traject van Google naar meer privacybewuste producten en functiesDit brengt ons bij het traject van Google naar meer privacybewuste producten en functies. Sinds de inwerkingtreding van de AVG in 2018 heeft Google geprobeerd zijn producten in overeenstemming te brengen met de EU-verordening, door meer gebruikersgerichte functies uit te brengen die uitgevers en adverteerders toch nog konden helpen om datagestuurde keuzes te maken.We kunnen vrij duidelijk zien dat privacy-gerelateerde handhaving vanuit de wetgeving een belangrijke beïnvloedende factor is geweest voor nieuwe en innovatieve privacy-functies zoals de Google Consent Mode.Google Consent Mode v2 is slechts de laatste release van een uitgebreide reeks functies die tot doel hebben uitgevers en adverteerders te helpen nuttige inzichten te krijgen, terwijl de privacyrechten van gebruikers toch worden gerespecteerd. Dit door AI verbeterde gebruik van geaggregeerde gegevens en de recente samenwerking met Consent Management Platforms laten een goed doordachte poging zien om de wettelijke en publieke privacy-eisen in balans te brengen met zakelijke behoeften en innovatie.