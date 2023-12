Lado International Institute Celebra un Fin de Año Transformador con Compromiso Social y Proyección Internacional

Share This Article

VIENNA, VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS, December 18, 2023 / EINPresswire.com / -- Lado International Institute , la institución líder en la enseñanza del inglés como segunda lengua con más de 45 años de experiencia en la región de Washington DC, se complace en anunciar el cierre del año con una serie de eventos y anuncios significativos que destacan su compromiso con la excelencia educativa, la responsabilidad social y la proyección global.Actividades de Fin de Año: Enriqueciendo la Experiencia EstudiantilEl corazón de las festividades de fin de año en Lado International Institute ha sido la celebración de una emocionante "Cookie Party". Este evento reunió a estudiantes, profesores y personal en un ambiente festivo, fomentando la camaradería y la interacción multicultural. La institución también organizó un revelador Field Trip a Washington DC, donde los estudiantes no solo exploraron monumentos icónicos, sino que también tuvieron la oportunidad de sumergirse en la rica historia de la nación al visitar el Archivo Nacional.Claudio Herrera Krell, CEO de Lado, compartió su entusiasmo: "Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros estudiantes experiencias educativas que vayan más allá del aula. Nuestra Cookie Party y el Field Trip no solo son eventos, son momentos que fortalecen nuestra comunidad y enriquecen la experiencia de aprendizaje".Compromiso Social: Apoyo a la Comunidad y Carrera por los Héroes de la Policía en ColombiaLado International Institute no solo se enfocó en actividades festivas, sino que también extendió su compromiso social a través de la participación en la primera carrera por los héroes de la policía en Colombia en Miami. La directora general de esta iniciativa, Yadira Portuondo, recibió el apoyo de Lado International Institute en Miami, donde la institución contribuyó con 15 becas de estudio entregadas a los héroes de la policía colombiana que participaron en la carrera y más de un centenar comprometidas para el resto de los héroes.Claudio Herrera comentó sobre esta colaboración: "Estamos agradecidos por tener el espacio de poder brindar el humilde apoyo de Lado International Institute. Juntos, estamos haciendo una diferencia significativa para aquellos que han dedicado sus vidas a servir y proteger".Proyección Internacional: Participación en las Ferias ICEF de Colombia y MéxicoMirando hacia el futuro, Lado International Institute se embarcará en una serie de eventos internacionales clave. La institución estará presente en las ferias de ICEF en Colombia y México, buscando establecer alianzas estratégicas con nuevos agentes educativos que se convertirán en embajadores de la escuela frente a los estudiantes de América Latina. Esta iniciativa refleja el compromiso de Lado con la expansión global de su impacto educativo.Claudio Herrera destacó la importancia de estas ferias: "Participar en las ferias ICEF es una oportunidad única para conectar con agentes educativos que comparten nuestra visión. Estamos emocionados por la posibilidad de expandir nuestra presencia y ofrecer oportunidades educativas excepcionales a estudiantes en toda América Latina".