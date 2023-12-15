«سناب شات» يجلب أحدث عدسات الواقع المعزز إلى مهرجان «مدل بيست ساوندستورم»

«سناب شات» في مهرجان «مدل بيست ساوندستورم»

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, December 15, 2023 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة سناب شات عن تعاونها مع مهرجان الفن والموسيقى والثقافة مدل بيست، بهدف جلب أحدث عدسات الواقع المعزز لإثراء تجربة زوار «مدل بيست ساوندستورم»، الذي ينطلق في الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر الحالي بالعاصمة السعودية الرياض.

وبموجب التعاون بين الجانبين، ستقدم سناب شات عدسات الواقع المعزز المبتكرة في المهرجان سعيًا منها إلى الارتقاء بالتجربة التفاعلية لزوار المهرجان وتمكينهم من زيادة التفاعل فيما بينهم والاستمتاع بالحدث العالمي، منذ اللحظة الأولى لدخولهم ساحاته وحتى مغادرتهم.

ومن المتوقع أن تحتوي عدسات الواقع المعزز من سناب شات على ميزات تفاعلية خصيصًا لزوار المهرجان، من بينها ميزة تكامل عدسة البحث عن الأصدقاء Friend Finder Lens من سناب شات، ممّا يسمح للمستخدمين بتحديد موقع أصدقائهم والتواصل معهم بسهولة، حيث توفر العدسة تجربة سلسة للحاضرين للاجتماع مع أصدقائهم ومشاركتهم لحظات احتفالية لا تنسى.

وبفضل عدسة Sky Segmentation Lens التي تقدمها سناب شات أصبح من السهل التنقل عبر ساحات المهرجان الواسعة، حيث تقدم العدسة تصورًا للأرجاء من خلال تقنية الواقع المعزز، ممّا يُسهم في تقديم توجيهات وإرشادات واقعية حول مختلف الأنشطة والمراحل وخيارات تناول الأطعمة والمشروبات، حيث يمكن للحضور متابعة الأحداث والمستجدات وتحقيق أقصى استفادة من أوقاتهم.

ومن المنتظر أن تجذب منطقة سناب عدد كبير من زوار المهرجان الموسيقي الشهير، من خلال تجربة تفاعلية مع مرآة واقع معزز عملاقة وغيرها من التجارب المقدمة من سناب شات، حيث تعد مساحة سناب داخل المهرجان مركزًا للتجارب الحصرية والعروض الترويجية. ستتفاعل مرآة الشاشة المدعومة بالواقع المعزز مع تعليمات الرقص الموجهة لها، مما يشعل عرضًا بصريًا رائعًا يظهر نُسخ متعددة من المتفاعلين أنفسهم، كما تعطي لحظات رائعة قابلة للمشاركة مع الآخرين.

وقال الأستاذ روبرت بوك، المدير التنفيذي للتسويق في مدل بيست: "تمثل هذه الشراكة مع Snapchat قفزة رائدة في تعزيز تجربة المهرجان لحضورنا" وأضاف: "إن دمج تقنية الواقع المعزز المتطورة لا يجعل ساوندستورم أكثر تفاعلية وجاذبية فحسب، بل يخلق أيضا ذكريات دائمة لرواد المهرجان."

من جانبه عبر مدير حلول الأعمال الأستاذ فيصل شمس من سناب السعودية عن جاهزية الشركة لجلب تقنيات الواقع المعزز إلى المهرجان، وقال: " أن هذا التعاون سيعيد تعريف كيفية التفاعل والتواصل بين حضور المهرجان وانغماسهم بتجارب تفاعلية للفعاليات المباشرة، ونتطلع إلى رؤية كل زوار المهرجان تبني هذه الميزات الفريدة في مهرجان مدل بيست ساوندستورم هذا العام."

يشار إلى أنه بالإضافة إلى تجارب الواقع المعزز ستتعاون سناب شات ومدل بيست في ترويج وإنشاء محتوى فيديو لحملات الأداءة، ويذكر أن مهرجان مدل بيست ساوندستورم، أكبر وأضخم مهرجان موسيقي في المنطقة، يسعى للاحتفاء بالموسيقى والثقافة والابتكار التقني، ومع الابتكارات في مجال تقنيات الواقع المعزز التي تقدمها سناب شات، سيكون المهرجان متفرد بتجربة تجمع بين أفضل ميزات الموسيقى والتكنولوجيا في مكان واحد.



