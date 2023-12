SAUNIGA  LOTU  FAAFETAI  A LE  MATAGALUEGA O LE  SOIFUA  MALOLOINA, 12  TESEMA  2023  @  9.00am

SAMOA, December 13 - Saunoaga Faafetai Fa’apitoa a le Afioga i le Minisita, Afioga Valasi Luapitofanua To’ogamaga Tafito Selesele

Lau Susuga i le Taitai o le Sauniga,

Lau Susuga Lemusu Tanielu Levao

Le Afio o lau Afioga i le Minisita Lagolago, lau Afioga Foisala Lilo Tu’u Ioane & Faletua

Susuga i Fa’auluuluga o le Matagaluega i ona Vaega Eseese,

Lau Afioga Aiono Dr. Alec Ekeroma, o le Faatonusili Aoao o le Matagaluega o le Soifua Maloloina,

Lau Afioga Mulipola Roger Hazelman, Pule Sili o le Faalapotopotoga Faavae Tau Fatuga’o o Samoa

Lau Afioga i le Alii Pule o le Oceania University of Medicines – le OUM, Lau Tofā Asiata Dr. Satupa’itea Viali,

Susu Susuga i Sui Faatonusili ma le mamalu i Pule Sili Lagolago o le Matagaluega o le Soifua Maloloina, fa’apea le loaloa ma le paia ua aofaga potopoto mai lenei taeao.

I le tusi a le aposetolo o Paulo i lana apoapoaiga i le ekalesia i Filipi, Filipi 4:13 – o lo’o faapea, …’Ou te mafaia mea uma lava ‘ona o lē o lo’o fa’amalosi mai ‘iā te a’u’. “I can do all things through Christ, who strengthens me.”

A o le tusi a le Fai-Salamo, i lona mataupu 107 fuaiupu 1, o lo’o faapea mai,…. “O outou le nuu e, inā faafetai atu ia iā Ieova, auā e lelei o ia; Auā e fa’avavau lava lona alofa faamaoni”.

“Give thanks to the Lord for He is good, for His mercy endures forever”.

E mafai ona ou faapea o le taeao lenei o se taeao o le ola fou. O se aso sa fau ao fau po, ma sa lilo foi i o otou finagalo ma so matou manatu e tatou te aulia mai ma le manuia. O le asō e tatou te molimauina ai le faamoemoe ola, i le tele nauā o le agalelei o le alofa o le Atua i o tatou tagata.

Ua ou tulai atu i le ava ma le fa’aaloalo e fia-faaogaina ai lenei avanoa fa’aauro e faaleo ai le agaga faafetai ma le loto fa’agae’etia tele, i auaunaga eseese o le matagaluega ona o le galuega fitā sa gapatia ai. E amata mai i le amataga o le tausaga se ia o’o mai i le asō.

O le faafetai faapitoa mo le Aufaigaluega uma o le Soifua Maloloina i so’o se matātā ma so’o se agavaa o lo o tautua ma auauna ai. E amata mai i Fa’auluuluga i susuga i Alii Pule Sili, le mamalu i Pulega, susuga i alii ma tamaitai fomai, susuga i alii ma tamaitai tausi-soifua se ia o’o atu lava i le mamalu o avetaavale, le au gāsese po’o i latou o lo o nafa ma le tapenaina o meataumafa mo gasegase, le au su’isu’i, le vaega o leoleo po, ma i latou uma o lo o nafa ma le fa’amamaina lautele o so o se vaega ma nofoaga o lo’o faatino ai galuega faale-soifua maloloina.

Ua fa’amalo le fai o le faiva. Malo le tautua atunuu. Faafetai le alofa ia Samoa. Viia le Atua ona o galuega ua mafai ona faataunuuina i lenei tausaga.

Lau Afioga i le Faatonusili Sili Aoao o le Matagaluega o le Soifua Maloloina, Lau Afioga i le Laau-Na-Fausia, Lau Afioga Aiono Dr. Alec Ekeroma,

Le Pulega ma le mamalu o le Au-Faigaluega i ona vaega eseese.

Ua faamālō le fai o le faiva. Ua fa’amālō le fa’ato’ato’a. Viia le Atua.

O se tausaga ese lenei i tala faasolopito o le Matagaluega i nisi o matatia, ma suiga fou ua mafai ona ausia ma fa’amautuina, e pei ona ua aloaia i fa’amaumauga a le Malo o Samoa.

E talitonu o le agaga moni lea o lo o i le Afioga i le Tamaitai Palemia ma le FaigaMālō. Ina ia laugatasia, ia tutusa mā ia lima ta’ita’iina ōna tagata faigaluega uma i ana ta’iala ma faigafaavae e tusa ai ma le tulafono ai lalo o Pulega a le Komisi o Galuega.

O le masina o Oketopa o le tausaga nei sa faimalaga atu ai faatasi ma le Faatonusili ma nisi o Pule Sili Lagolago o le Matagaluega i le fonotaga a le Faalapotopotoga o le Soifua Maloloina a le Lalolagi-WHO e faaigoaina o le, “ FONOTAGA LONA 74 O LE SOIFUA MALOLOINA O LE LALOLAGI , MO LE ITULAGI I SISIFO O LE PASEFIKA ”, “THE SEVENTY-FOURTH SESSION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL COMMITTEE FOR THE WESTERN PACIFIC, 2023”.

O lenei fonotaga e faataunuuina i tausaga ta’itasi, ma e 37 le aofaiga o nisi o atunuu tetele o le lalolagi e aofia ai ma Samoa, o lo o avea nei ma sui tofia. E lagona ai lava le mītamīta ma le agaga faafetai i le Atua ina ua mafai ona ausia ai i se tulaga maualuga i le tala faasolopito talu ona ulua’i faavaeina lenei fonotaga taūa a le Faalapotopotoga o le Soifua Maloloina o le Lalolagi, le filifilia ai lea o le Minisita o le Soifua Maloloina o le Malo o Toga, le Afioga Dr. Saia Ma’u Piukala, o se sui mai le Atu Pasefika mo le ulua’i taimi e avea ma Ta’ita’ifono mo le isi 5 tausaga. Na molimauina le tele foi o le sao o Samoa i lenei faiga filifiliga e pei ona i ai le tele o faatalatalanoaga sa faatautaia muamua ma taitai o atu motu o le Pasefika. E momoli atu ai foi le agaga faafetai tele i le lagolagosua malosi a le Afioga ia Aupito William Sio ona o lona sao taūa tele i le taumafaiga o lenei faamoemoe. Ua faamalo le fai o le faiva. Faafetai mo galuega lelei uma.

Lau Afioga i le Pule Sili o le Faalapotopotoga Faavae Tau Fatuga’o i Samoa, Lau Afioga Mulipola Roger Hazelman.

Ae tainane le Afio o lau Afioga i le Taitaifono ma le mamalu o le Laulau-A-Fono a le NKFS, i Lau Afioga Lemamea Dr. Limbo Fiu,

Le paia ma le loaloa o le Aufaigaluega.

Viia le Atua ona o la outou auaunaga. Sa o tatou galulue so’oso’o tauau pea mai i le amataga o lenei tausaga. Faafoi laia le viiga i le Matai Sili i le lagi, ina ua mafai ona tini ma tau lau o le faamoemoe e ala i fuafuaga ma nisi o polokalame sa fa’ataatitia ua mafai ona tino mai.

Lau Susuga i le Alii Pule o le Oceania University of Medicine – OUM, i Lau Tofā Asiata Dr. Satupaitea Viali ma le pulega mamalu.

E talitonu e le’i faigofie lou tulai mai i lenei tofiga fou e pei ona filifilia ai lau susuga i nai masina ua tuana’i. Peitai e le o mate le lamepa i lou ola finafinau ma le ola tauivi, ina ia foia le mau faafitauli o lo o feagai pea ma lau susuga ma le tatou Aoga Fa’afomai. O upu a le Minisita, ia saga faatuputeleina pea e le Atua le malamalama i le poto ma le atamai, e faatautaia ai galuega aemaise o le faafoeina o lenei vaega taūa tele o le Auaunaga FaaSoifua Maloloina.

E le itiiti le sao o le Univesite i le tau foia o se tasi lenei o faafitauli o lo o feagai pea ma le tatou FaigaMalo, o le utiuti lea o alii ma tamaitai fomai galulue mo le vaaia ma le togafitia o gasegase.

O lea e momoli atu ai le agaga faafetai tele ona o le sao taūa fa’aauau pea mo le Soifua Maloloina lelei o nai o tatou tagata. Ia saga faamanuia le Atua.

O le a le fa’agaloina foi le sao taūa o faalapotopotoga tumaoti o lo’o galulue faatasi i faiga fa’apaaga ma le Matagaluega o le Soifua Maloloina. E le gata i galuega faatino a o le feau e tau-molimoli atu i nuu i tua ma le atunuu atoa, mo le faatumauina pea o le Soifua Maloloina lelei o tagatanuu o Samoa.

Ua faamalo faafetai mo la outou auaunaga faifaipea. Ia saga faamanuia le Atua i o outou faiva alofilima.

Le Matagaluega e, afai sa o tatou lototetele i le faatinoina o a tatou galuega i lenei tausaga ona o le faatasi mai o le Alii,

Aiseā tatou te le toe faafoi ai le viiga ma le faamanū i lona suafa, auā e lelei o Ia, e faavavau lava lona alofa.

Soifua ma ia manuia.