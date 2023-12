Neurotechnology a livré un registre électoral fiable pour la tenue des élections générales de la République du Liberia

Neurotechnology est un développeur d'algorithmes et de logiciels de haute précision basés sur des réseaux neuronaux profonds et d'autres technologies liées à l'IA.

Les solutions biométriques de Neurotechnology ont contribué à la production d’un registre électoral pour les élections générales de 2023 du Liberia

La NEC du Liberia reconnaît que la société Neurotechnology est une experte du processus biométrique d’inscription des électeurs.” — Mme Davidetta Browne Lansanah, présidente, NEC de la République du Liberia

VILNIUS, LITUANIE, December 14, 2023 / EINPresswire.com / -- Neurotechnology , un fournisseur de solutions basées sur l’apprentissage profond et de technologies d’identification biométrique de haute précision, a annoncé aujourd’hui la livraison d’un registre électoral fiable à la Commission électorale nationale de la République du Liberia pour les élections générales de 2023. Neurotechnology a fourni des solutions logicielles et biométriques et des services connexes fondamentaux pour le processus de gestion des électeurs, y compris la préinscription et l’inscription des électeurs, l’épuration du registre des électeurs et la génération de la liste électorale définitive. Le résultat? Près de 2,5 millions d’électeurs ont pu s’inscrire sur la liste et plus de 27 000 entrées inadmissibles ont été détectées, le tout en seulement six semaines.« Les technologies biométriques pour l’inscription des électeurs et la tenue des scrutins sont la solution de l’avenir pour l’application du principe "une personne, un vote", a déclaré la présidente de la Commission électorale nationale (NEC) de la République du Liberia, Mme Davidetta Browne Lansanah. « La NEC du Liberia reconnaît que la société Neurotechnology est une experte du processus biométrique d’inscription des électeurs. »Durant tout le projet, Neurotechnology a fourni un grand nombre de solutions et services, notamment :● La préinscription des électeurs a permis de simplifier le processus d’inscription au registre des électeurs en permettant aux citoyens de transmettre leurs renseignements personnels au moyen d’une plateforme en ligne. Plus de 20 % des électeurs inscrits ont utilisé le service de préinscription, ce qui a réduit la durée de l’inscription de six à deux minutes par personne.● L’inscription des électeurs a duré six semaines et nécessité l’utilisation de 1150 trousses de prélèvement de données biométriques dans tout le pays. Les électeurs préinscrits présentaient leur code QR, tandis que les personnes qui voulaient s’inscrire fournissaient leurs données biométriques. Ces données biométriques, comme la reconnaissance faciale et les empreintes digitales, ont ensuite été utilisées pour enregistrer les électeurs dans le système et délivrer une carte de l’électeur.● La consolidation du registre a regroupé de façon sûre les données sur l’identité des électeurs à partir des nombreuses trousses de prélèvement de données biométriques en un registre unique et centralisé permettant un traitement collectif de ces données.● L’épuration du registre a permis de supprimer toutes les tentatives d’usurpation d’identité, tous les fichiers de personnes suspectées d’être mineures ainsi que les inscriptions multiples. Au total, plus de 27 000 entrées inadmissibles ont été détectées et 529 personnes tentant de s’inscrire ont été déterminées comme étant potentiellement d’âge mineur.● La phase de communication présentait aux citoyens les listes électorales préliminaires et offrait la possibilité d’effectuer des modifications avant la production de la liste électorale définitive.● La génération de la liste électorale a été effectuée après les modifications effectuées à la suite de la phase de communication publique. La liste électorale définitive a été générée et distribuée dans les bureaux de vote conformément aux règlements de la Commission électorale nationale de la République du Liberia.« À mon avis, le projet de gestion de l’identité des électeurs de la République du Liberia a été une immense réussite », a déclaré le directeur de la société Neurotechnology, Irmantas Naujikas. « De concert avec la Commission électorale nationale et notre partenaire Laxton, nous avons participé à ce projet dès le début. Ensemble, nous avons pu anticiper les difficultés et offrir des solutions pertinentes. Cette approche nous a permis de gérer les risques et d’obtenir de remarquables résultats, tout en faisant preuve d’une agilité exceptionnelle. »La société Laxton, un fournisseur de services de gestion des élections qui a fait ses preuves, a été le principal maître d’œuvre du projet, grâce à la prestation de solutions matérielles, dont des trousses biométriques personnalisées d’inscription d’électeurs, de soutien technique sur place, de formation des utilisateurs, de gestion de la logistique et d’autres services professionnels. L’étroite collaboration entre les deux sociétés a été cruciale pour la production d’un registre électoral fiable à partir des technologies de biométrie.La gamme MegaMatcherNeurotechnology a utilisé sa gamme de produits et de services MegaMatcher pour produire la solution globale, laquelle comprenait un système biométrique d’inscription des électeurs afin de recueillir les données biométriques et les renseignements personnels des électeurs, ainsi qu’un système de gestion des électeurs afin de regrouper les données des électeurs dans un seul registre électoral, d’éliminer tous les fichiers inadmissibles à l’aide des données biométriques et de produire des listes électorales légitimes pour la tenue d’élections locales et nationales. Le système de gestion d’identité MegaMatcher (IDMS) a été utilisé pour simplifier le processus d’inscription, regrouper les données des électeurs dans un seul registre, gérer le cycle de vie des données et coordonner les corrélations. Le système d’identification biométrique automatisé MegaMatcher (ABIS) a servi à éliminer les doublons et les fichiers frauduleux, assurant ainsi l’intégrité du registre électoral.La gamme MegaMatcher peut être adaptée à des fins électorales, d’identité nationale, de sécurité des frontières, de criminalistique et d’autres applications à usage gouvernemental ou d’entreprise.À propos de NeurotechnologyNeurotechnology est une société qui conçoit et produit des algorithmes et des logiciels de haute précision basés sur des réseaux neuronaux profonds et d’autres technologies liées à l’IA. La société a été lancée en 1990 à Vilnius, en Lituanie, avec l’idée maîtresse d’utiliser les réseaux neuronaux pour diverses applications, y compris l’identification biométrique des personnes, la vision par ordinateur, la robotique et l’intelligence artificielle. Les solutions et les produits de la société ont été utilisés dans plus de 140 pays à travers le monde et dans de nombreux projets à l’échelle nationale pour l’identité nationale, les passeports, les élections et la sécurité des frontières, y compris le programme Aadhaar de l’Inde, les élections générales au Ghana et au Liberia, la déduplication des électeurs en République démocratique du Congo et d’autres projets qui traitent collectivement les données biométriques de près de deux milliards de personnes.